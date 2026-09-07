Las diez mejores islas del mundo para viajar y conocer en 2026: playas, paraísos y más

Una de las revistas más prestigiosas de turismo mundial realizó su tradicional encuesta anual y dio a conocer las 10 islas más valoradas por los turistas

Viajar a una isla paradisíaca es el sueño de millones de turistas que buscan desconectar del estrés urbano, sumergirse en aguas cristalinas y conectar con entornos naturales imponentes. Año a año, las preferencias de los viajeros van mutando entre la búsqueda de aventuras ecológicas, la gastronomía multicultural y el máximo lujo en spas de categoría internacional. Para arrojar luz sobre los destinos más fascinantes del planeta, la prestigiosa revista especializada en turismo Travel + Leisure dio a conocer los resultados de sus cotizados premios World’s Best Awards, donde sus lectores eligieron a las diez mejores islas del mundo para visitar.

El ranking sintetiza una diversidad geográfica deslumbrante que abarca desde la exuberante vegetación del Sudeste Asiático hasta los santuarios de vida silvestre en América del Sur y las postales caribeñas. La selección anual no solo pondera la belleza estética de sus playas y paisajes volcánicos, sino también la calidad de la infraestructura hotelera, la riqueza del patrimonio cultural, la conservación ambiental y la hospitalidad de sus habitantes.

Las Islas Galápagos, de Ecuador, el único destino sudamericano elegido en el ranking de las mejores islas del mundo

El top 10 de las islas más valoradas del planeta

A partir de las valoraciones y experiencias de miles de viajeros que participaron en el relevamiento de la publicación internacional, estas son las diez cumbres insulares que lideran las preferencias globales: