Las diez mejores islas del mundo para viajar y conocer en 2026: playas, paraísos y más
Viajar a una isla paradisíaca es el sueño de millones de turistas que buscan desconectar del estrés urbano, sumergirse en aguas cristalinas y conectar con entornos naturales imponentes. Año a año, las preferencias de los viajeros van mutando entre la búsqueda de aventuras ecológicas, la gastronomía multicultural y el máximo lujo en spas de categoría internacional. Para arrojar luz sobre los destinos más fascinantes del planeta, la prestigiosa revista especializada en turismo Travel + Leisure dio a conocer los resultados de sus cotizados premios World’s Best Awards, donde sus lectores eligieron a las diez mejores islas del mundo para visitar.
El ranking sintetiza una diversidad geográfica deslumbrante que abarca desde la exuberante vegetación del Sudeste Asiático hasta los santuarios de vida silvestre en América del Sur y las postales caribeñas. La selección anual no solo pondera la belleza estética de sus playas y paisajes volcánicos, sino también la calidad de la infraestructura hotelera, la riqueza del patrimonio cultural, la conservación ambiental y la hospitalidad de sus habitantes.
El top 10 de las islas más valoradas del planeta
A partir de las valoraciones y experiencias de miles de viajeros que participaron en el relevamiento de la publicación internacional, estas son las diez cumbres insulares que lideran las preferencias globales:
- Koh Samui (Tailandia): La segunda isla más grande del país asiático combina selvas tropicales, imponentes cascadas y templos emblemáticos como el Wat Phra Yai (Gran Buda). Destacada por su hospitalidad y su creciente oferta de turismo de bienestar y spas de lujo, es calificada por los viajeros como un destino mágico e inolvidable.
- Maldivas: Un archipiélago compuesto por casi 1.200 islas de coral repartidas en 26 atolones. Famoso por sus más de 100 resorts privados con bungalows sobre el agua, sus arrecifes habitados por tiburones y tortugas, y sus playas de arena blanca que parecen sacadas de una postal.
- Islas Galápagos (Ecuador): Ubicadas a 600 millas de la costa continental ecuatoriana, son un santuario natural y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destacan por sus paisajes volcánicos y su fauna endémica única en el planeta, lo que las convierte en una experiencia transformadora para los amantes de la naturaleza.
- Bali (Indonesia): La meca global del yoga, el bienestar y la espiritualidad hindú. Ofrece desde amaneceres en la cumbre del volcán activo Monte Batur hasta paseos en bicicleta por las terrazas de arroz de Tegalalang, el Bosque Sagrado de los Monos en Ubud y templos históricos junto al mar.
- Phuket (Tailandia): Conocida como la "Perla del Andamán", sobresale por su fácil acceso y su variedad de actividades marítimas. Además de sus playas de arena fina, ofrece excursiones a las vecinas islas Phi Phi y Phang Nga, senderismo en reservas naturales y la arquitectura sino-portuguesa del casco antiguo de Old Phuket Town.
- Seychelles: Un archipiélago multicultural de 115 islas en el Océano Índico. Posee parques marinos protegidos, reservas naturales habitadas por especies en peligro de extinción y playas icónicas como Anse Source d’Argent, famosa por sus majestuosas rocas de granito.
- Fiji: Este destino del Pacífico Sur brilla por sus más de 300 islas con arrecifes ideales para el buceo en Beqa Lagoon y una amplia gama de resorts con deportes acuáticos. Sus visitantes destacan de manera unánime la calidez humana y la amabilidad del pueblo fiyiano.
- Sri Lanka: Ubicada al sur de India, esta nación insular alberga 26 parques nacionales, ocho sitios declarados Patrimonio de la Humanidad y una milenaria tradición budista. Ofrece avistamiento de elefantes asiáticos y leopardos en su hábitat natural, junto con pueblos costeros ideales para el surf.
- Dominica: Apodada la "Isla de la Naturaleza" en el Caribe, es un paraíso para los senderistas que cuenta con el lago hirviente Boiling Lake, cascadas gemelas y la posibilidad de nadar junto a cachalotes en estado salvaje durante todo el año.
- Zanzíbar (Tanzania): Ubicada frente a la costa de África Oriental, cautiva por los mercados y palacios de Stone Town, sus santuarios de tortugas marinas, coloridos arrecifes para practicar esnórquel y puestas de sol memorables sobre las aguas turquesas de la playa de Kendwa.