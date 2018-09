EE.UU. ¿Se prepara un impeachment contra Donald Trump?

El presidente de Estados Unidos se apoya en la salud de la economía para mostrar su gestión, pero los demócratas ya se plantean un proceso de destitución

El 2% de los estadounidenses está satisfecho con la situación económica actual y es optimista respecto al futuro. En abril de 2016 el porcentaje fue del 25% y en enero de 2009, del 7%, según los datos de Gallup publicados por el diario español El País.

¿Va la economía mejor con Trump que con Obama? En el segundo trimestre de este año, el PBI anualizado creció un 4,2%, idéntico porcentaje al del mismo período de 2014, mitad del segundo mandato de Obama. ¿Se crea más empleo con Trump que con Obama? En los 19 meses que Trump lleva como presidente, se han creado 3,58 millones de empleos. En los últimos diecinueve meses de la presidencia de Obama se generaron 3,96 millones. Gana Obama.

La economía no va mejor con Trump que con Obama, pero el primero saca pecho de ser el artífice de la “mayor expansión económica de nuestra historia”.

No es cierto: la economía americana, en toda su historia, creció más con Ulysses Grant, Eisenhower, Johnson y Clinton, que con Trump.

No es menester pedirle conocimientos de historia a Trump. También le dijo en junio de 2016 a su amigo de Fox, Sean Hannity, que su libro The art of the deal es “el más vendido de la historia” y, Hannity, que es amigo del presidente, pero no es tonto, respondió con una pregunta retórica: “No cree que quizá sea la Biblia el libro más vendido?”. Trump dudó, pero sabiendo que Hannity es muy culto, contestó: “Probablemente sí; amo la Biblia, me la sé de memoria”.

Hannity, que apoyaba –como su cadena Fox- al candidato Trump– pensó en 90 millones de católicos y 80 millones de evangélicos como posibles votantes, así que preguntó: “Siendo así, ¿cuál es el pasaje que más le gusta?”.

“Son tantos los pasajes que soy incapaz de elegir uno solo”, señaló Trump.

Hannity cambió de tema y dio por terminada la entrevista. Una semana después, Fox entrevistaba de nuevo a Trump: el primer bloque de preguntas era religioso, cristiano, y Trump se “manejó con maestría”…

The Washington Post –que pertenece desde agosto de 2013 al dueño de Amazon, Jeff Bezos, quien es muy crítico con el presidente– ha detectado más de 50.000 mentiras dichas (en prensa, radio, TV, Internet, redes sociales, etc) por Donald Trump desde que tomó posesión en enero de 2009.

Y, en lo que a la marcha de la economía se refiere, el presidente se está arrogando enteramente el mérito de una recuperación que, dicen los datos, empezó con Obama en junio de 2009. Entre esa fecha y enero de 2018 se crearon 14,5 millones de empleos, media mensual de 185.000 durante 90 meses; esa creación de empleo media mensual coincide con la de 2018, siendo Trump presidente.