Tenía 68 años José Manuel de la Sota, ex gobernador de Córdoba, murió en un accidente de tránsito

El accidente se produjo este sábado en la ruta 36, cuando su camioneta chocó contra un camión. La provincia decretó cinco días de duelo

El ex gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, murió este sábado en un accidente de tránsito sobre la ruta 36, km 786, en la zona de Despeñaderos, a unos 20 kilómetros de Alta Gracia.

El auto del ex candidato presidencial se dirigía desde la ciudad de Río Cuarto hacia la ciudad de Córdoba cuando quedó incrustado debajo de un camión con acoplado. De la Sota murió en el acto. El camionero fue asistido en el lugar: resultó ileso y no fue necesario trasladarlo a un hospital.



Hasta el momento no se han determinado las causas del accidente, que se produjo cuando no había inconvenientes de visibilidad en la zona. La autovía 36 había sido inaugurada en octubre del año pasado. Su construcción comenzó en 2012 durante la tercera gobernación de De la Sota.

El vehículo de De la Sota, una Volvo VX60 de color blanco, quedó con la cabina totalmente destrozada en la parte delantera por el choque contra un camión que transportaba cereales.

La diputada Adriana Nazario, quien fue su pareja hasta hace pocos meses, viajaba en otro auto que se dirigía, junto al de De la Sota, hacia la Capital.



El actual gobernador cordobés Juan Schiaretti se trasladó hasta el lugar del accidente. Allí lo esperaba el secretario de Seguridad provincial Alfonso Mosquera.



Candidato presidencial, tres veces gobernador y dirigente insoslayable del peronismo nacional y cordobés, De la Sota fue parte de la Renovación Peronista en los '80, embajador en Brasil durante el menemismo y mantuvo una relación distante con el kirchnerismo.

En los últimos años, pasó largos períodos de tiempo en Madrid, donde daba clases en la Universidad Complutense de Madrid.



Nacido el 28 de noviembre de 1949, en la última elección presidencial integró el frente UNA con Sergio Massa. Era padre de tres hijas, una de ellas fallecida a edad muy temprana.



Semanas atrás, De la Sota había anunciado que el 5 de octubre próximo iba a comenzar a conducir un programa en el canal Crónica TV. Se iba a emitir los domingos por la noche.