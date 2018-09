Premio en Estados Unidos Macri sorprendió en Nueva York: se puso a bailar en el escenario del Global Citizen Award

Distendido y sonriente, el Presidente mostró sus dotes junto a la vicedirectora ejecutiva de la fundación Atlantic Council. Detalles de su viaje

Mauricio Macri se mostró distendido y sonriente durante su intervención en el Global Citizen Award. Tomó el micrófono del presentador para "reclamar" su premio y hasta se animó a sacar a bailar la vicedirectora ejecutiva de la fundación Atlantic Council en pleno escenario.



En Nueva York, Macri dio un discurso dirigido a los inversores y diplomáticos. Fue presentado por la líder empresarial y filántropa, Adrienne Arsht, quien arrancó diciendo que tiene un "enamoramiento" con el mandatario argentino, recordó su pasado como Presidente de Boca e incluso llegó a lamentar el resultado del superclásico contra River.



"Esta noche honramos su profundo compromiso de implementar las reformas necesarias para poner a Argentina en un camino más próspero y sustentable", comentó Arsht.



"No se escape con mi premio", bromeó el Presidente​. Y sumó: "Olvidó mencionar que soy un gran bailarín. Por favor no lo olvide la próxima vez".

Macri no dejó pasar la oportunidad y se animó a mostrar esos dotes de baile sobre el escenario y con la propia Arsht como partner.

En la foto final, ante la sorpresa del resto de los presentes, al presidente no le tembló el pulso: aprovechó la música de fondo para sacar a bailar a Arsht.



Otro de los momentos que provocó las risas de los presentes, fue cuando tomó el micrófono del presidente y director ejecutivo del Atlantic Council, Frederick Kempe, y se preguntó: "¿Dónde está mi premio?".



Previo a la distinción, el jefe de Estado compartió la mesa de gala con la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que negocia un nuevo préstamo para la Argentina. Se saludaron con dos besos y compartieron una de las ubicaciones centrales de la velada en el mítico salón Cipriani, en el corazón de Wall Street.