Sin riesgo de impacto Un vuelo de Aerolíneas Argentinas reportó un incidente con un drone a 4.000 metros de altura

El piloto de un vuelo que unía la Capital Federal con Bariloche reportó que "se cruzó" con un vehículo aéreo no tripulado. El hecho es investigado.

Un avión de Aerolíneas Argentinas que realizaba el trayecto Buenos Aires-Bariloche reportó la presencia de un drone a 13 mil pies de altura, es decir, unos 3.900 metros.

El incidente se produjo el pasado domingo cuando el vuelo AR1692 partía de la Capital Federal en dirección a la ciudad ubicada en la provincia de Río Negro, adonde arribó, dijeron a Infobae fuentes de Aerolíneas Argentinas, y agregaron que el hecho es materia de investigación.

Desde el Ministerio de Transporte remarcaron que el incidente no se produjo en la zona del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, y detallaron que no hubo riesgo de impacto, de acuerdo con el mensaje del piloto, quien manifestó que se "cruzó" con el vehículo aéreo no tripulado, agregó Infobae.

Según la disposición 527 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el límite para volar drones en espacios no controlados es de 122 metros de altura, mientras que en espacios controlados es de apenas 43 metros.

Si bien los drones comerciales, en términos generales, no pueden alcanzar más de 600 metros de altura, existen algunos modelos que tienen la capacidad técnica para superar ampliamente esa marca.

Hace un poco más de un año, en las inmediaciones del Aeroparque otro avión- también de Aerolíneas- que estaba por aterrizar en la terminal porteña impactó contra un drone. En esa oportunidad, el accidente ocurrió a la altura del parque temático Tierra Santa, con un vuelo procedente de Trelew.

Los episodios con drones son cada vez más frecuentes debido a que progresivamente, con el avance de la tecnología, los precios se vuelven más accesibles. Además, porque en la práctica no se necesita ningún permiso o licencia para comprarlos.

Por ejemplo, un drone Phantom 4, producidos por la empresa china DJI, cuesta entre $ 50.000 y $ 90.000. Es uno de los más vendidos en el país y en condiciones óptimas puede alcanzar una altura de hasta 5.000 metros y 7 kilómetros de distancia del mando.

Esta empresa china presetea de fábrica sus drones para que no levanten vuelo ni ingresen en zonas restringidas. En el caso del Aeroparque Jorge Newbery, la restricción comprende un círculo de 1500 metros de radio.