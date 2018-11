Boca pide los puntos La superfinal River-Boca “si se juega, será el 8 o 9 de diciembre y fuera del territorio argentino”, informó la Conmebol

Para los organizadores, que supeditaron el partido al fallo de la comisión disciplinaria, "no están dadas las condiciones para que se juegue en Argentina"

La suspendida final de la Copa Libertadores entre Boca y River se jugará -si es que no le dan los puntos al equipo Xenezie- entre el 8 y 9 de diciembre en sede por definir fuera de la Argentina, decidió este martes la Conmebol.

¿La razón? "No están dadas las condiciones para que el partido se realice en el país", afirmó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tras reunirse con los presidentes de ambos clubes.

A su vez, desde el organismo se aclaró que el encuentro queda sujeto a una decisión de la Comisión Disciplinaria, ya que Boca reclama los puntos.

"El partido de vuelta de la final de la Libertadores de 2018 se llevará a cabo entre el 8 y 9 de diciembre en horario y sede a definirse por la administración", señaló el organismo en un comunicado.

Esto se informó este martes tras la reunión que llevaron a cabo en la sede de la Conmebol, en Paraguay, el presidente de ese organismo, el mentado Domínguez, con los titulares de Boca, Daniel Angelici, de River, Rodolfo D'Onofrio, y de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. En el encuentro también participó Robert Harrison, el presidente de la Comisión de Competiciones de Clubes del ente rector del fútbol sudamericano.

"El partido se jugará, sujeto a la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, el sábado 8 o domingo 9 de diciembre y fuera del territorio argentino", repitió el paraguayo Domínguez en diálogo con los medios de prensa apostados en la ciudad de Luque.

"La reunión fue amena y me preocupé por decirles a los presidentes que cuando se comuniquen con la gente manden el mensaje correcto, el fútbol no es violencia, no es lo que se vio el otro día", recordó Domínguez.

Al salir del encuentro, Angelici aseguró: "Boca va a agotar todas las instancias administrativas que tenga", en referencia al pedido de los puntos. Y aclaró: "No aceptamos jugar ningún partido".

El presidente de Boca considera que la Comisión Disciplinaria debiera darle el partido por ganado, lo que lo convertiría en campeón de la Copa Libertadores de América.

El comunicado

"Conforme a los hechos de violencia ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el 24 de noviembre de 2018, los cuales pusieron en riesgo la seguridad de los jugadors, oficiales y aficionados, incluso con hechos delictuales que las autoridades de la República Argentina se encuentran aún investigando, resulta prudente que el partido FINAL no se juegue en dicho país", comienza el escrito de la Conmebol fechado el lunes.

Haciendo uso de sus facultades, el organismo resolvió:

a. El paritdo de vuelta de la final se lleve a cabo "entre los días 8 y 9 de diciembre, en horario y sede a definirse por la adminsitración de la Conmebol a la mayor brevedad".

b. "Conmebol se hará cargo de los gastos de viaje, hospedaje, alimentación y traslado interno, de hasta 40 personas por delegación".

c. "La Conmebol establecerá las coordinaciones de seguridad con las autoridades correspondientes".

El partido de vuelta de la final entre ambos equipos argentinos en el torneo continental iba a realizarse el sábado pasado pero debió suspenderse debido a una brutal agresión al micro que transportaba a los jugadores de Boca.