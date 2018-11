El G20 tiene su primer incidente de seguridad: asaltaron a un experto canadiense en Puerto Madero

A horas del inicio oficial de la Cumbre del G20, un visitante extranjero fue herido en un intento de robo en Puerto Madero.

Se trata de John Kirton, un investigador canadiense especializado en el G20 al que le robaron sus pertenencias y lo golpearon en la intersección de Lavalle y Madero. Esto es a metros de Luna Park y cerca de donde parten los buses hacia distintos escenarios de la Cumbre.

Kirton advirtió sobre el incidente en su cuenta de Twitter.

Visiting journos beware: Just survived with minor injuries a mugging at the corner of Lavalle and Madero avenues — very close to where the shuttles will leave for the G20 summit. No security in sight. @g20org @GloGovProj @g20rg @HeleneEmorine @juliafkulik @cicciale @meag pic.twitter.com/BMya9r6fZT