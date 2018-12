Video: Papelón de Jorge Asís con Fantino sobre la muerte de Maldonado

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, decidió cerrar la investigación en torno al caso Santiago Maldonado y ratificó que el artesano murió ahogado y no fue víctima de una desaparición forzosa, como aseguran sus familiares.



En torno a la polémica por la muerte del hombre que se encontraba en la manifestación mapuche que cortaba la ruta 40 en agosto del año pasado, Eduardo Feinmann se apoyó en el fallo del magistrado y recordó una vieja entrevista que el periodista Jorge Asis le dio a Alejandro Fantino, a quien le aseguró que fuentes confiables le afirmaban que el muchacho había sido torturado hasta la muerte.





“Hay que tener memoria de esto. No olvidar“, escribió el periodista en su cuenta de Twitter junto con el video de aquella nota en cuestión.