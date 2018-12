Trump cancela su rueda de prensa en el G20 "por respeto" a la familia Bush

El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló una rueda de prensa que tenía prevista este sábado en el marco de la cumbre del G20, como una señal de respeto hacia la familia del fallecido exmandatario George Bush.

"Por respeto a la familia y al expresidente George H. W. Bush, esperaremos a que haya pasado el funeral para ofrecer una conferencia de prensa", escribió Trump a través de la red social Twitter.

La Casa Blanca informó hoy que Trump, asistirá al funeral de Estado del expresidente George Bush, que falleció el viernes a los 94 años.

La ceremonia tendrá lugar el 5 de diciembre próximo y Trump declarará esa jornada como día de duelo nacional.

