Bermúdez explotó contra la dirigencia de Boca tras la derrota ante River

"Despilfarraron las ventajas que el fútbol les regaló", aseguró el exdefensor xeneize y concluyó: "El club merece un cambio de rumbo y de historia"

En Boca se mezclan las sensaciones tras la derrota: impotencia, frustración y hasta enojo. Esto último es lo que evidenció una de las voces más autorizadas del mundo xeneize, como lo es el Patrón Bermúdez, quien una vez terminada la Superfinal de la Copa Libertadores expresó su opinión.

El exdefensor central publicó un tuit minutos después de que River le ganara 3 a 1 a Boca, privándolo de obtener su séptima Copa Libertadores. Y el colombiano no anduvo con vueltas. "Máquinas de tomar decisiones equivocadas", apuntó contra la dirigencia del club.

"Despilfarraron las ventajas que el fútbol les ha regalado", afirmó quien supo ganar dos ediciones de este torneo, en 2000 y 2001, bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi. "Boca tuvo todo a su favor, el resultado y el partido, pero los errores y la terquedad se pagan caro", añadió.

Maquinas de tomar decisiones equivocadas, de despilfarrar las ventajas que el futbol les ha regalado. @BocaJrsOficial tuvó todo a su favor el resultado y el partido pero los errores y la terquedad se pagan caro. El club merece un cambio de rumbo y de historia. — jorge bermudez (@patronbermudez) 9 de diciembre de 2018

Te puede interesar ¿Cuáles serán los feriados y fines de semana largo de 2019?

Como para dejar en claro cuál era el destinatario de su mensaje, cerró: "El club merece un cambio de rumbo y de historia". Sus críticas apuntaron a la dirigencia del Xeneize, con Daniel Angelici a la cabeza.

No es la primera vez que el ídolo de Boca se expresa de esta manera. "La realidad no resiste ningún análisis mediocre. Hay un quiebre futbolístico que solo se va a profundizar con el tiempo. El cambio es urgente. Un equipo con la camiseta de Boca que pierda los partidos trascendentales no puede representar el mayor sentimiento del mundo", había escrito en septiembre, luego de las derrotas con River y Gimnasia por la Copa Argentina.

La realidad no resiste ningun analisis mediocre,hay un quiebre futbolistico que solo se va a profundizar con el tiempo. El cambio es urgente.Un equipo con la camiseta de @BocaJrsOficial que pierda los partidos trascendentales no puede representar EL MAYOR SENTIMIENTO DEL MUNDO. — jorge bermudez (@patronbermudez) 28 de septiembre de 2018

En agosto había estado nuevamente en el centro de la escena por hablar muy mal de Paolo Goltz, uno de los defensores de Boca. "¿Cuándo vendrán a Boca jugadores que eviten el gol de los rivales?", escribió.