Romina Manguel en Animales Sueltos: "Me acosó un invitado y no me animo a denunciarlo"

"Me encerró en un estudio y me apretó contra un rincón, le pidió a la locutora y al operador de radio que se vayan. Porque hay muchos cómplices para que esto pase. Yo era grande, estoy pensando en una nena de 16 años. Yo tenía 38 años y no pude reaccionar. Yo soy brava, dicen que soy brava, me siento acá en la mesa de hombres. No pude reaccionar. No supe qué hacer. ¿La locutora sabía? Probablemente. ¿El operador lo sabe? Porque le dicen "dejame solo" y me están arrinconando. Otro compañero mío, que le voy a agradecer pero no voy a decir el nombre, y él lo sabe, creo que pasamos 4 meses en los que no se separaba de mí. Y esta persona muy poderosa todo el tiempo le decía '¿qué pasa, sos el guardaespaldas? No puede andar sola?'"

"Yo no nací feminista y es un camino que empiezo a recorrer ahora. El no es no, siempre. Si yo subo a tu departamento, si vos me invitás yo puedo ir y eso no quiere decir nada. Yo puedo ir a tu casa y no quiere decir nada. Podemos comer y tomar un vino y tampoco. Y hasta lo voy a decir en estos términos: podemos estar los dos en bolas, en un momento álgido, y yo no tengo ganas y no sigue siendo no, en cualquier momento.", cerró Romina Manguel ante la mesa de Fantino.