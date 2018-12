La esposa de Juan Darthés salió en su defensa: ¿qué dijo?

El actor fue denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin. Cómo reaccionó su esposa, María Leone, también tras la denuncia de Calu Rivero

En medio del escándalo por la denuncia pública y judicial por violación que Thelma Fardin hizo contra Juan Darthés, la esposa del actor salió a defenderlo y sostuvo que las acusaciones serían una suerte de "vendetta" contra su marido.



El propio Darthés reaccionó apenas unas horas después de la conferencia de prensa en la que anunciaron la denuncia penal en su contra, a través de su cuenta de Twitter.

Horas despupes, su mujer María Leone lo respaldó en un mensaje enviado a través de un amigo personal al programa "Pamela a la tarde".

"Es todo una mentira. Son calumnias. Esto es un vuelto para Juan. No tengo más información hasta el momento", escribió.

No fue la primera vez que Leone tuvo que respaldar a su esposo. También lo apoyó cuando salió a la luz la primera denuncia en su contra en julio de 2013.

"Son rumores y supuestos. Por supuesto que algo escuché, pero está todo bien. Sé lo mismo que vos y no existe nada, es una mentira", le dijo al sitio Ciudad Magazine cuando la actriz Calu Rivero abandonó abruptamente la novela "Dulce Amor".

En ese momento, Rivero había acusado a Darthés de tener "actitudes impropias" durante la grabación de las escenas y la esposa del actor manifestó: "Lo hablamos con Juan, pero cuando las cosas no tienen sustento, las comentás como cualquier cosa. Estamos acostumbrados a estas cosas, te podés reír y decís: 'Mirá vos'. No vas a salir a contestar esto porque no tiene ningún sentido”.