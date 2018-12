Juan Darthés rompió el silencio: "Yo ya estoy muerto", aseguró y negó la acusación

El actor dialogó con Mauro Viale sobre la denuncia por violación que realizó en su contra Thelma Fardín. "Yo la saqué de la habitación", aseguró

Tras quedar en el ojo de la tormenta por una denuncia por violación de Thelma Fardín, el actor Juan Darthes decidió romper el silencio.

"No existió la violación", afirmó. Y dijo: "Ella se me insinuó y me quiso dar un beso".

"Los médicos me recomendaron que no mirara la televisión. No veía esta locura mediática que se armó con el tema", agregó.

"Yo ya estoy muerto", aseguró. "Lo único que me interesa a mi en este momento es decir mi verdad: nunca hice eso. Nunca violé ni acosé a nadie", expresó.

"Lo único que me importa son mis hijos y mi mujer", indicó.

"Ella golpeó la puerta de mi habitación", agregó. "Yo la saqué de la habitación", añadió. "Fui yo quien le dije que mis hijos tienen la msima edad que ella", respondió.

"Yo voy a ir a Nicaragua", también adelantó. "Si esto es cierto, soy yo el que me mato", sostuvo.

Previamiente, Darthés había tuiteado: "Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor", escribió esta tarde el exprotagonista de la ficción Patito Feo, en cuya gira por Panamá se dio el supuesto abuso sexual con Fardín, quien entonces era menor de edad.

En el mismo mensaje, anunció que grabó la entrevista con Mauro Viale, que se emitió por la señal A24 a las 15. "(Lo hice) para contar mi verdad, que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad", dijo Darthés.

Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viable para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 13 de diciembre de 2018

Según relató Fardín, fue violada por Darthés en mayo de 2009 en un hotel de Managua, cuando tenía 16 años.