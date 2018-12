Tato Young se refirió al acoso de Romina Manguel en Animales Sueltos

El periodista confirmó que esto sucedió hace unos meses, y en ese entonces él la acompañaba para que "ese hombre no se le acercara"

Luego de la denuncia de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación, varias mujeres se animaron a dar algunos testimonios. Uno fue el caso de la periodista Romina Manguel, quien contó que fue acosada por un invitado en el programa conducido por Alejandro Fantino, “Animales Sueltos”.



"Las mujeres denunciamos cuando podemos, no cuando queremos, porque este medio es machista y no te creen. Ha venido acá un invitado que me ha acosado sistemáticamente. Estuvo sentado en esa mesa. Ese día, Tato Young se quedó al lado mío hasta que me tomé un taxi. Cuando lo vi le conté a Tato, y él no me dejó un segundo", fueron las palabras de la panelista para referirse a esos hechos.



Young habló sobre este episodio y dio algunos detalles más: “supe de esta situación. Fue hace unos meses. En la tele no siempre sabemos quiénes son los invitados al programa. Cuando llegamos, nos enteramos que había una persona que iba a participar de la mesa, y me di cuenta de que Romina estaba muy asustada".



El periodista dijo en el programa “Encendidos en la tarde”, en Radio Mitre, que “con Romina tenemos diferencias sobre política pero tengo códigos de humanidad y confianza. Ella me cuenta que esta persona venía acosándola, me muestra algunas de las pruebas de este acoso, y era un acoso muy notorio e impresionante. Estaba mostrándome a un acosador. Realmente es impactante ver eso".



También señaló que él la había acompañado para “que ese hombre no se le acercara. Le pregunté por qué no quería hacerlo público. Ella no quiso en ese momento, tuvo sus razones. Yo no sólo respeto esas razones, sino que las comparto".



"Hay gente que se atribuye el derecho de cuestionar si hizo bien en denunciarlo ahora, por qué no lo hizo antes, si la forma que usó para denunciarlo es la correcta o no, si tiene que dar el nombre y el “, se cuestionó Young.



“Denunciar este tipo de hechos a veces es más doloroso que el hecho en sí. La víctima se vuelve a victimizar, se vuelve a desnudar, se vuelve a exponer, se vuelve a vulnerar", agregó.