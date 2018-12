¿Qué dijo Thelma Fardín luego de la entrevista de Juan Darthés?

El actor brindó una entrevista en su casa de Nordelta en donde aseguró que ella fue quien se le "insinuó". La actriz dio su opinión al respecto

A dos días de que Thelma Fardín acusara a Juan Darthés de haberla violado en Nicaragua cuando tenía 16 años, cuando estaban realizando una gira de "Patito Feo", este jueves el actor brindó una entrevista a Mauro Viale en su casa de Nordelta en donde aseguró que ella fue quien se le "insinuó" y que él la tuvo que echar de la habitación del Holiday Inn.

Luego de este descargo, la actriz dio su punto de vista de la reacción de Darthes, y lo hizo a través de un tweet:

"Ya hablé y fui escuchada. En eso avanza la justicia. Lo importante ahora es aprovechar el fenómeno q se generó para seguir visibilizando casos. Hablar más, escuchar más y cambiar paradigmas. Mi caso no es el único, hay que darle lugar a todas las voces que se están encendiendo".

Previamente, el actor había dicho en la entrevista concedida a América 24 que "no existió la violación". Y agregó: "Ella se me insinuó y me quiso dar un beso" durante la gira artística que ambos compartieron por Nicaragua en 2009, cuando ella tenía 16 años.

"Ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de la habitación, le dije, ´¿estás loca?, ¿qué te pasa?, vos tenés un novio´. Yo le dije que mis hijos tenían la misma edad de ella", sostuvo Darthés.

En otro pasaje dijo: "Yo ya estoy muerto... Lo único que me interesa a mi en este momento es decir mi verdad: nunca hice eso. Nunca violé ni acosé a nadie", expresó. "Lo único que me importa son mis hijos y mi mujer", indicó.

"Yo voy a ir a Nicaragua", también adelantó. "Si esto es cierto, soy yo el que me mato", sostuvo.

Previamiente, Darthés había tuiteado: "Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor", escribió esta tarde el exprotagonista de la ficción Patito Feo, en cuya gira por Panamá se dio el supuesto abuso sexual con Fardín, quien entonces era menor de edad.