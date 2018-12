Con la presentadora del clima de Fox, son 11 las personas que se hicieron la misma cirugía de ojos y se suicidaron

Hay dos situaciones en común: se hicieron la operación con el mismo procedimiento y reportaron severas molestias postoperatorias

A varios días del suicidio de Jessica Starr, presentadora de clima que trabajó en el canal Fox, se reveló que al menos otras 10 personas que se sometieron al mismo procedimiento ocular que se hizo antes de su muerte la mujer de 35 años, también se quitaron la vida.



Starr se suicidó días después de haber publicado en sus redes sociales que estaba luchando por recuperarse de una cirugía realizada con el procedimiento Lasik SMILE, para dejar de usar lentes de contacto y corregir su problema de miopía.



Uno de los casos que se asemeja con el de la meteoróloga es el del canadiense Paul Fitzpatrick, de 56 años, padre de dos niños, que se suicidó y se refirió en una carta póstuma a los dolores insoportables que tuvo desde 1996.

Paula Cofer, fundadora del grupo de apoyo Lasik Complications, declaró que existen alrededor de 10 casos más de suicidio después de operarse con ese método.



Cofer indicó que trata de mostrarle a los pacientes las consecuencias sobre los riesgos de la cirugía. Esto se dio a conocer luego de saber que hay un número alto de pacientes que sufre agonía y dolor crónico después de que se sometían a la operación.



Fitzpatrick sufrió dolores de cabeza y describió la sensación de agujas en sus ojos, así como una insoportable sensación de ardor y sequedad.



Al quitarse la vida, dejó una nota de suicidio en la que describía el dolor que sintió que fue lo que lo empujó a la muerte.



"Ya no puedo experimentar ningún tipo de placer. Solo el dolor de ardor en los ojos dentro de mi cabeza y por todo mi ser… Desde 1996, dolor, dolor y más dolor, por favor, perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para hacer frente. Los últimos meses han sido insoportables".



Gene y Christine Fitzpatrick, de Ontario, hablaron con la cadena de noticias CTV sobre la condición de su hijo. "Arruinó su vida, y también dejó a muchas personas a su alrededor sufriendo", dijo Gene.



"Siempre había usado anteojos, tal vez desde los 12 años y pensaba que sería genial no tenerlos. Lo investigó y se aseguró de que iba al mejor lugar", mencionaron.



Los médicos canadienses no pudieron diagnosticar qué le causó el dolor, por lo que Fitzpatrick viajó a Europa y a los Estados Unidos para buscar un especialista que pudiera ayudarlo. Comenzó los tratamientos y se sometió a más cirugías que solo empeoraron el dolor, según Infobae.



La familia de Paul dijo que, en los meses previos a su muerte, el dolor era tan insoportable que mantuvo los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, ya caminaba con un bastón y planeó mudarse con sus padres.



"No sabíamos qué hacer por él. Nos recomendaron analgésicos y él tomó algunos. No era alguien que usara mucho los analgésicos, pero cuando desaparecieron, dijo que el dolor era peor, por lo que mantenía los ojos cerrados la mayor parte del tiempo ".



Ahora su familia cree que sufrió una condición rara pero grave, conocida como neuralgia corneal, que puede causar daño a los nervios del ojo y causar un dolor insoportable.



"Si hubiera estado consciente (de su condición) … definitivamente no hubiera continuado con cirugías posteriores", dijo su hermano Kevin Fitzpatrick.



El caso de Paul es el primer suicidio conocido de la cirugía ocular con láser en Canadá, según la CTV.



Durante el último mes, Starr dijo que se había enfrentado a "tiempos difíciles" desde que se sometió a la cirugía ocular con el procedimiento Lasik SMILE. Aunque el procedimiento al que se sometió fue aprobado, se realiza por médicos de todo el país.



No está claro dónde se sometió Starr a su procedimiento en Detroit. Lo que sí se sabe es que se operó en octubre y que se tomó cuatro semanas de descanso, luego regresó a trabajar por un día en noviembre, pero fue una gran lucha para ella y al día siguiente estaba de regreso en casa.

Riesgos de la cirugía de ojos láser

De unos 600.000 estadounidenses que se someten a cirugía ocular con láser, o LASIK, solo alrededor del 1% experimenta complicaciones, pero para aquellos que lo hacen, los problemas pueden ser: pérdida de la visión, problemas de visión, dolor o ardor, vista de halos y visión múltiple, según la Administración de Drogas y Alimentos de los EEUU (FDA, por sus siglas en inglés).



En 2017, la FDA realizó un ensayo clínico para evaluar la satisfacción del paciente después del LASIK. Alrededor de la mitad de los pacientes en el ensayo desarrollaron visión distorsionada que nunca habían experimentado antes de la cirugía, incluso si su vista estaba técnicamente "mejorada".



El Consejo Americano de Cirugía Refractiva afirma que el LASIK nunca ha sido la "causa principal" de la ceguera postoperatoria de alguien. Aunque las familias afirmaron que sus seres queridos habían perdido su trabajo e incluso se habían visto obligados a suicidarse por las complicaciones que habían desarrollado después del LASIK.



El LASIK también requiere de que el cirujano corte un "colgajo" en la parte frontal de la córnea y lo doble hacia atrás, lo que aumenta los riesgos de infección y, si el colgajo no se reemplaza correctamente, esto puede causar visión borrosa o doble.



Se supone que el nuevo procedimiento de SMILE (extracción de lente de incisión pequeña) minimiza esos riesgos porque requiere una incisión mucho más pequeña en la córnea.



Aprobado por la FDA en 2016, SMILE hasta ahora parece tener un menor riesgo de sequedad en los ojos después de la cirugía. Sin embargo, aproximadamente el 2,5 por ciento de los pacientes experimentaron un deterioro menor de estas correcciones después de un año.