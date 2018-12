Michael Schumacher: avances en la salud del campeón de Fórmula 1

El diario británico Daily Mail reveló que Schumi ya no se encuentra postrado en una cama ni necesita estar conectado a una máquina que lo mantenga con vida

El próximo 29 de diciembre se cumplirán cinco años del accidente de Michael Schumacher mientras esquiaba con su familia en los Alpes franceses. En las últimas horas, un periodista inglés reveló información sobre la salud del alemán, quien dijo que no necesita estar las 24 horas conectado para sobrevivir y que la familia gasta 55.000 euros semanales en cuidados.



Schumacher no está en una cama, ni necesita estar conectado a un aparato médico para garantizar su supervivencia, aseguró el diario británico Daily Mail. El alemán está al cuidado de un equipo de médicos y enfermeras en una mansión en Suiza de 55 millones de euros.



Desde el accidente, el círculo íntimo creó un cerco en cuanto a su salud y no brindó ningún tipo de información. El citado medio de comunicación, que nombra en una nota Clarín, habla de que Schumacher no está todo el día en la cama, ni sobrevive gracias a estar conectado a aparatos médicos, pero aseguran que recibe minuciosos cuidados por unos 55.000 euros por semana.



Según la información del periodista Jonathan McEvoy, vive con su familia más cercana en el ala principal de la casa, según confirma el padre del expiloto de Ferrari, Rolf.



Esta información desmiente que el alemán esté viviendo en un hospital especializado en Suiza, sino que vive en una casa que comenzó a construirse antes del accidente, que estaba pensada para que viviera el padre de Michael.