Se termina el 2018 y a continuación te contamos las mejores aperturas gastronómicas que nos dejó

Estos son los lugares que marcaron tendencia en la escena local y que, si todavía no lo hicieron, no pueden dejar de probar. Pasen y vean

LARDO & ROSEMARY - AV. DEL LIBERTADOR 3810



En Febrero de este año, zona norte tuvo el agrado de recibir a Lardo & Rosemary. Este local fue creado por cuatro amigos que notaron que no había ninguna opción de comida elaborada e innovadora a la vez. Es por esto que decidieron tomar a las comidas callejeras del mundo y reinterpretarlas con un giro inesperado. El bao, un pan hecho al vapor y con diversos rellenos, en Lardo lo sirven con tapa de asado. La empanada es de pollo, pero no es la que pedís los domingos por delivery, acá viene con salsa cítrica por encima y ralladura de limón. Sin dudas, lo mejor que probé este año. Brindo por opciones innovadoras que pueden ofrecer comida gourmet en un ambiente descontracturado.



Horarios: Miércoles a Lunes de 19:00 a 00:00 hs



ANAFE - COLEGIALES



En un piso ocho de un departamento de Colegiale está Anafe, un restaurante a puertas cerradas creado por Micaela y Nicolas. Fueron juntos al colegio, se separaron para ir a trabajar cada uno a una parte distinta del mundo y se reencontraron para crear este lugar que ya se ganó hasta el corazón de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Lo que hace que Anafe sea distinto a todo lo que conocés, es que nunca es igual. Se transforma todos los días dependiendo qué encuentran en el mercado central o qué tienen ganas de cocinar. La combinación de ingredientes es sublime y es difícil poner en palabras lo que se siente mientras se disfruta de una cena en Anafe. La experiencia gastronómica es, sin dudas, de las más placenteras que tiene la ciudad en este momento y si todavía no la probaste, no sé qué estás esperando.



Jueves, Viernes y Sábado: cenas a la carta

Sábado: almuerzo

Domingo: brunch banquete

Reservas por instagram: @anafe.ba

GEORGIE’S - CHARLONE 499



Después de muchos años de que los porteños fuimos sometidos a la comida mexicana industrializada, llegaron Samuel y Anto para deleitarnos con comida mexicana de verdad. Ambos trabajaron en la cocina de Proper, uno de los mejores restaurantes de la ciudad y ante la clara falta de este tipo de comida y el amor de Samuel, que es celíaco, hacía las tortillas nació Georgie´s en una esquina de Chacarita. Hacen las tortillas todos los días de maíz blanco que ellos mismos muelen y es realmente increíble la diferencia que hay con las industriales.

El lugar es descontracturado y no pretende nada más que disfrutes de unos ricos tacos con una cerveza bien fría.



Horarios: Martes a Sábados a partir de las 19 30 hs

TINTORERIA YAFUSO - JUAN RAMIREZ DE VELASCO 399



En una esquina de Villa Crespo se encuentra este local, que durante treinta años fue una tintorería de familia y ante la insistencia de Fabián, el padre accedió a entregársela para crear en ella su restaurante. Y estamos todos agradecidos por eso.

El local es pequeño y cuenta con una barra para no más de diez comensales. El minuto que uno entra entiende que lo que está por vivir es una experiencia distinta. Fabián está dispuesto a conversar, sacar todas las dudas que puedan tener sus clientes y transmitir sus experiencias de vida que incluyen cinco años trabajando en Italia.

Allí se ofrece comida Japonesa tradicional como niguiris-bolas de arroz con un corte de pescado por encima- y sashimis, que son cortes de pescado. Además, hay una parrilla donde se cocinan los pescados frescos que encuentra Fabi en el mercado.

Varios de los platos fueron tallados a mano por el dueño y eso demuestra la calidad del producto y el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de todo el proyecto.

Una experiencia obligatoria e nolvidable



Reservas: 2136-6922

PONY PIZZA - ECHEVERRÍA 1677

En un callejón escondido del Barrio Chino abrió hace tres meses Pony, un kiosco de pizza. Sí, leyeron bien. Pedís por la ventana tu pizza y la podés comer sentado en uno de los banquitos que instalaron con una cerveza fría. La pizza es de masa madre y viene en cinco variedades: mozzarella, blanca que no lleva salsa, roja que no lleva queso, pepperoni-que hacen ellos- y de hongos. No es fácil encontrar en la ciudad esta calidad de pizza, bien finita y con una buena cantidad de queso y toppings.

Pony no te exige nada. Podés ir en joggin, con tu perro, en pijama. Lo importante está en el producto y en disfrutarlo.



Horarios: Miércoles, Jueves y Viernes de 19:00 a 23:00 hs

Sábados de 13:00 a 17:00 hs

LUPA - O´HIGGINS 3424



A fines de este año volvió Lupa, el restaurante de Paul Feldstein y Victoria Rabinovich, que antes de estar a la calle era un restaurante a puertas cerradas. A Lupa me gusta definirlo como un laboratorio gastronómico y en el Paul y Vic dejan fluir su imaginación y sorprenden con combinaciones que parecen imposibles. El plato que comés un día, puede salir de una manera totalmente distinta el otro y eso es lo que hace que Lupa sea único. Constantemente buscan innovar y reinventarse, dependiendo de lo que hay en el mercado central, del feeedback de los clientes o de lo que ellos se hayan levantado con ganas de hacer.

Sin dudas, una cocina creativa y viva que tiene al mando a dos especialistas que, sin dudas, son el futuro de la gastronomía Argentina.



Horarios: Martes a Sábados de 21:00 a 00:00 hs

Reservas: 11-5038-3523



AJO NEGRO BAR - AV CÓRDOBA 2637



Otra apertura imperdible es Ajo negro, ubicado en el barrio de Colegiales. El mismo es un híbrido entre restaurante y bar y tiene como protagonista a las tapas. En la carta te vas a encontrar con tapitas, tapas y postres. Todos los platos presentan combinaciones innovadoras y tienen una fuerte presencia de ingredientes españoles como el gazpacho y comida de mar. Es un lugar ideal para ir entre cuatro y pedir toda la carta, para que no te quedes sin probar algunas de las exquisitas opciones.



Horarios: Martes a Sábados de 12:00 a 16:00 hs y de 19:30 a 23:30 hs



CORTE COMEDOR - OLAZÁBAL Y MIGUELETES



De los creadores de Corte carnicería, que tiene una excelente fama por tener productos de excelente calidad llegó este año su restaurante Corte comedor. Se la podría definir como una parrilla moderna, que mantiene la esencia en los clásicos cortes de carne pero se reinventa ofreciendo entradas innovadoras en un espacio amplio y luminoso. En la carta se puede encontrar tartar de carne madurada con alcaparras y cebollas, croquetas de asado con mayonesa hecha por la casa o berenjena ahumada con cilantro, yogurt y cebolla. Todo es una delicia. Igualmente, no siempre ofrecen los mismos platos y podés encontrarte con algo nuevo todos los días.

Una opción ideal para almorzar o cenar carne de alta calidad acompañada de platos con un toque moderno.



Horarios: Lunes a Viernes de 12:00 a 15:30 hs

Sábados y Domingos de 12:00 a 16:00 hs

Miercoles a Sábados de 20 a 00:30 hs



Reservas: 4781-2166