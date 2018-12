Repudio de familiares de víctimas de Once a Dady Brieva

El humorista pronosticó la vuelta del peronismo al poder “con De Vido en libertad”. El exministro fue condenado a prisión por la tragedia de Once

En su rol de conductor de radio en reemplazo del periodista Roberto Navarro, en su programa "El Destape Radio", el actor Dady Brieva expresó su deseo de que regrese al gobierno el kirchnerismo en 2019, y lo hizo de una manera que despertó el repudio de familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once.

"Vamos a volver con (Julio) De Vido afuera y con Milagro Sala también afuera. ¡Vamos que se viene!", sentenció a viva voz en la radio el cómico de Midachi.

Específicamente, la expresión relativa a la liberación del exministro de Planificación kirchnerista provocó un enérgico repudio por parte de familiares de las víctimas de Once, que explicaron mediante un comunicado difundido en redes sociales que De Vido no puede ser liberado ya que tiene una condena dictada "por administración fraudulenta en la causa que investigó la muerte de 52 inocentes el 22 de febrero de 2012".

Cabe recordar que en la fecha citada, a las 8.33 de la mañana, un tren de la línea Sarmiento, al ingresar en la estación terminal en Once, no detuvo totalmente su marcha y el resultado fue una colisión contra el final del andén que produjo la muerte de 52 personas y unos 789 heridos.

"Cada quien puede pensar lo que desee para el futuro del país, para eso está la democracia. Pero pedir que un condenado por corrupción que participó de manera directa de la muerte de 52 personas esté libre rompe con la convivencia democrática y el deseo de vivir en un país justo. Eso es militancia a cualquier costo y rompe no tiene un ápice de constructivo", señala el comunicado.

Considerados como responsables de la causa de Once, la Justicia estableció distintas condenas para el motorman del tren Marcos Córdoba, para el empresarios de la empresa TBA Sergio Cirigliano, para los ex ministros de Transporte de la nación Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, entre otras personas.

De Vido, en tanto, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por defraudación contra la administración pública en el juicio que se le seguía por la tragedia de Once. Si bien no se pudo comprobar que sus actos de corrupción en lo que debería ser el control de las empresas ferroviarias no tuvo relación directa con el accidente, el desvío de fondos que se realizó y que impidió que las formaciones estuvieran en perfectas condiciones sí fue comprobado por el Tribunal Oral Federal 4.

En otra parte del comunicado, los familiares de las víctimas de la tragedia de Once expresan con relación al exabrupto de Brieva con respecto a la liberación del ex ministro de Planificación: "Ese pedido es una afrenta, a este grupo que lucha y sobre todo a la memoria de los fallecidos y no vamos a permitirlo sin denunciar esta actitud que agravia esas muertes tan injustas como evitables".

En la conclusión, el comunicado es lapidario: "De Vido fue condenado por corrupto. Y eso no es venganza ni odio. Eso es justicia penal. Y a eso, no hay gritos ni canciones a lo que pueda escaparle".