Separado de su mujer, Juan Darthés trabaja en un restaurante en San Pablo

El jueves 20, en las primeras horas del día Juan Darthés abordó un avión en el aeropuerto de Rosario y se fue a San Pablo, en una jugada que todos señalaron casi como de "fuga" debido a la denuncia de violación que Thelma Fardin hizo públicamente el pasado martes 11.



La noticia causó conmoción porque, a pesar de haber sacado pasaje con retorno para el 20 de enero, la sospecha general es que él no volverá al país. El actor es ciudadano brasileño y como tal lo ampara la ley 50, que impide que cualquier ciudadano de ese país sea extraditado por un delito que cometió fuera del territorio.



El intérprete viajó a San Pablo con su hijo menor, Gian Franco, pero una vez instalado allí, el joven se volvió a la Argentina para pasar las fiestas con su madre, quien se había quedado en Buenos Aires.



La novedad es que Darthés está separado de su mujer, María del Carmen Leone, quien hasta hace unos días fue su máximo sostén y con la cual está casado hace más de dos décadas.

En principio, la pareja está separada físicamente por razones obvias de distancia y también en su vínculo amoroso, fruto de todo lo sucedido. El motivo fundamental de esta separación es que María no está de acuerdo con la estrategia de Juan de irse del país, ya que si él es inocente, no debe "huir". Considera que esa jugada es darle la razón a quienes lo acusan de violador.



Otro dato es que la casa de Nordelta está en venta, la propiedad vale más de un millón de dólares y lo que ya vendieron fue un garage, en trescientos cincuenta mil dólares.



El ex protagonista de Simona pasó la Nochebuena con su hijo mayor Juan Tomás, y la novia del muchacho. Y está trabajando en una cadena de restaurantes que tiene un primo segundo suyo en San Pablo.

Allí pasa sus días mientras sigue buscando abogado y planea los próximos pasos legales para hacer frente a la causa de violación que está radicada en Nicaragua, y a la espera de una nueva denuncia en la Argentina.



La estrategia mediática del actor es empezar a dar notas telefónicas en los próximos días, en especial a radios de Buenos Aires. Su búsqueda de abogado se trasladó a Brasil, también allí está consultado con letrados de ese país.



Juan Darthés pasó la Navidad más complicada de su vida, separado de su mujer, con su hijo mayor y trabajando en una cadena de restaurantes de San Pablo.