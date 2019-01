Estas son las aerolíneas más seguras para este 2019

Se analizaron datos de 405 aerolíneas de todo el mundo para recopilar una lista con las 20 compañías más seguros. Te contamos cuáles son

Si bien la mayoría de los viajeros no se ponen a analizar cada una de las aerolíneas antes de comprar un boleto, siempre es una ventaja saber que estás en buenas manos al volar de un lado a otro del mundo.



Para descubrir cuál es la mejor, desde CNN presentan la lista anual de AirlineRatings.com en donde se enumeran las aerolíneas más seguras del mundo.



Este año, el sitio web de evaluación de productos y seguridad con sede en Australia tuvo una perspectiva más definitiva, afirma el editor en jefe Geoffrey Thomas.



"Qantas fue un claro ganador dado su liderazgo en la industria en innovación de seguridad", le dijo a CNN Travel, destacando la nueva ruta ininterrumpida de la aerolínea entre Australia y Reino Unido por su fiabilidad.



AirlineRatings analizó datos de 405 aerolíneas de todo el mundo para recopilar su lista de los 20 principales transportistas más seguros. Se utilizaron 12 criterios distintos, incluidas las auditorías de los gobiernos, los órganos rectores de la aviación y las principales asociaciones.



También se tuvieron en cuenta los registros de accidentes graves y de cada aerolínea, además de la antigüedad de la flota y la rentabilidad.

La seguridad, primero

Qantas fue considerada como la aerolínea más segura del mundo desde 2014 hasta 2017, pero recibió el galardón conjunto en 2018 cuando el sitio web decidió no clasificar a su top 20.



Para 2019, se destaca a Qantas como la mejor, mientras que las otras 19 líneas aéreas más seguras no se han ordenado y, por el contrario, se enumeran alfabéticamente.



El resultado es una lista que incluye lo que el sitio web llama "Quién es quién de las aerolíneas", elogiado por su fiabilidad y seguridad.



Los 20 principales son: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways, Escandinavia Airline System, Singapore Airlines, Swiss y United Airlines y el grupo de líneas aéreas Virgin (Atlántico y Australia).



United vuelve a la lista después de ausentarse notablemente en 2018. En 2019 quedaron excluidos los que solían aparecer siempre en la lista, Japan Airlines y Etihad.



"Dos gigantes de Estados Unidos, American Airlines y United Airlines, se encuentran entre los primeros 20, ya que redujeron significativamente la flota y recibieron una gran cantidad de nuevos aviones", explica Thomas.



"Este año se ha excluido a Japan Airlines, de la que uno de sus pilotos estaba ebrio en el aeropuerto de Heathrow", añade. "Etihad también fue excluido debido a sus importantes pérdidas".



A pesar de que Qantas superó a los otros operadores en el puesto, Thomas desea enfatizar que vale la pena viajar en cada aerolínea que fue lo suficientemente buena para entrar en la lista de las 20 más seguras



"Las 20 líneas aéreas más seguras son todas operaciones excepcionales y un punto de referencia de la excelencia cuando se trata de seguridad y fiabilidad", afirma.

Alto y bajo

AirwaysRatings también identificó a las 10 principales aerolíneas de bajo costo con los mejores registros de seguridad.



En orden alfabético, las 10 mejores líneas aéreas de bajo costo son: Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia / Asia, Thomas Cook, Volaris, Vueling, Westjet y Wizz.



La aerolínea mexicana Volaris y la operadora húngara Wizz son las nuevas incorporaciones de la lista, mientras que Aer Lingus perdió su puesto en 2017.



AirlineRatings.com hace un ranking de las aerolíneas con su sistema de clasificación de siete estrellas, y las 20 principales aerolíneas obtienen las siete estrellas completas.



Las aerolíneas de menor calificación para 2019, que solo alcanzan una o dos estrellas en el ranking, son Ariana Afghan Airlines, Bluewing Airlines, Kam Air y Trigana Air Service.