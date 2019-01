Cómo se creó el tuit más compartido de la historia de Twitter

El multimillonario japonés Yusaku Maezama se ha convertido en el hombre que tiene el tuit que más veces fue compartido en la historia de la red social.



Se trata de un mensaje que publicó el 5 de enero y que ha sido retuiteado más de cinco millones y medio de veces.



El el tuit se refiere a que su sitio web Zozotown (un portal muy similar a Amazon pero en Japón) alcanzó los 10.000 millones de yenes japoneses (u$s92 millones) en volumen de ventas durante la época navideña.

Por eso es que prometió que iba a repartir 100 millones de yenes (casi u$s1 millón) entre 100 de las personas al azar que lo retuitearan.



Simplemente puso: "Para participar, todo lo que tienes que hacer es seguirme y RT (retuitear) este tuit".

Maezama tiene un patrimonio de más de u$s2.000 millones, según la revista Forbes.

Hasta el momento, el que había tenido el récord era un joven norteamericano, Carter Wilkerson, que lo había conseguido en mayo de 2017. El se había convertido en la persona más retuiteada por un mensaje con el que quería conseguir "18 millones" de retuits para conseguir nuggets de pollo gratis por un año del local Wendy's.

Si bien no llegó a la cifra, le alcanzó para lograr el tuit más retuiteado de la historia: 3.550.421. E incluso le dieron los nuggets gratis.

El más reciente que ha logrado batir tiene que ver con Twitter.



El anterior había sido uno de la actriz y presentadora estadounidense Ellen DeGeneres quien, en la ceremonia de los Oscar en 2014, había tuiteado una selfie con varios actores, un concepto de fotos hasta ese momento nuevo.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap