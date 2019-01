Carlos Rodríguez, del CEMA, defenestró a Milei en Twitter

El economista que se autodefine como liberal conservador criticó a los neo libertarios y los tildó de payasescos, inexpertos y cegados por el poder

Carlos Alberto Rodríguez es doctor en Economía, liberal conservador, de derecha y “peronista racional”, según sus propias palabras. Entre 1996 y 1998 se desempeñó como Jefe del Gabinete de Asesores del Ministro de Economía y como Secretario de Política Económica. En 1994 fue el Rector fundador de la Universidad del CEMA, cargo que sigue ocupando actualmente.

En UCEMA también es director del Doctorado en Economía y profesor de Economía Monetaria Internacional.

El economista es muy reconocido entre sus colegas liberales y tuvo varias discusiones e intercambios de ideas con los actuales personajes mediáticos libertarios como lo es Javier Milei, José Luis Espert, Diego Giacomini, entre otros.

En un reciente tuit el economista publicó un fuerte descargo en contra de este tipo de personajes que vienen copando las pantallas de los televisores con declaraciones altisonantes.

Estimados Neo-libertarios:

1-Sus ideas basicas las tienen muchos ademas de ustedes.

2-No comparto su metodologia grosera, vulgar y payasesca de difusion.

3-No creo que sean capaces de implementarlas.Solo copian. No tienen experiencia

4-Creo que el poder los cegó, antes de tenerlo — Carlos Rodriguez (@carod2015) 6 de enero de 2019

Y continuó el hilo:

Lo único que les falta es el Clasico "Head Tax", impuesto por cabeza. O sea $10,000 mensuales a todas las personas que quieran habitar el suelo Argentino (y no sean del grupo de mantenidos por los descerebrados). — Carlos Rodriguez (@carod2015) 29 de diciembre de 2018

Amigos a esta altura la imagen que me dan es que no quieren un puesto político sino publicidad. Parecen consultores económicos desocupados tratando de ganar nuevas fuentes de ingresos. https://t.co/dHDTySchDs — Carlos Rodriguez (@carod2015) 6 de enero de 2019

Y, aunque en un principio no lo mencionó directamente, entre sus respuestas a los comentarios de sus seguidores publicó de forma directa una nota de Infobae sobre Milei cuyo título es: “Javier Milei, experto en economía, tríos sexuales y sexo tántrico” en la que Rodríguez responde a un seguidor que lo acusa de apoyar a Bolsonaro al igual que Milei: “Bolsonaro no uso estas cosas para ser presidente y no creo que las comparta”.

La historia entre estos dos economistas data desde el 2016 año en el que todavía coincidían en algunas cuestiones. En Twitter, el 7/09/16 Carlos Rodríguez había publicado una nota de Infobae en la que Milei había desafiado en vivo al ex legislador de Frente para la Victoria, Alberto de Fazio con el comentario: “Bien Javier Milei. Hay q decirles la verdad fuerte, para que entiendan todos.” En el que el economista libertario comentó debajo: “MUCHAS GRACIAS PROFESOR…!!!”.

Bien Javier Milei. Hay q decirles la verdad fuerte, para que entiendan todos.https://t.co/GLF7BXqEgE — Carlos Rodriguez (@carod2015) 7 de septiembre de 2016

Más adelante, el 22/01/2017 tuvieron un altercado vía Twitter por conceptos del Keynesianismo.

Nuestros politicos no conocen a Keynes. Si viven en el desarrollismo, proteccionismo y todo tipo de economia rentistica que les de $$$. https://t.co/F4w6fFZmyx — Carlos Rodriguez (@carod2015) 22 de enero de 2017

El Keynesianismo explica el Gasto, los Impuestos al Empleo los explica la imbecilidad y cobardia.Las villas son de politicos q las alquilan. https://t.co/MQmIxBuLkS — Carlos Rodriguez (@carod2015) 22 de enero de 2017

En el 2018 el liberal Rodríguez avisó desde su cuenta que había bloqueado a Javier Milei de su cuenta de Twitter e hizo referencia a los altercados intelectuales económicos entre Javier González Fraga, otro economista liberal del menemismo actual presidente del Banco Nación y el libertario mediático.

Yo a Milei lo bloquee desde el año pasado por insultarme. Y hasta ahi llego. No veo que mas se puede o debe hacer. Que GFraga le haga juicio....Los tribunales de etica no me gustan para nada!. — Carlos Rodriguez (@carod2015) 8 de junio de 2018

Luego, lo explicó con más detalle en una entrevista en Canal 26.