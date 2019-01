Video del fuerte cruce entre Milei y Ramal: "La tenés adentro"

El excéntrico economista se peleó al aire con el dirigente de izquierda. Milei terminó diciéndole a la conductora que era una "roñosa" y gritándole a Ramal

Milei tuvo un fuerte enfrentamiento con el dirigente de izquierda, Marcelo Ramal.

El economista Javier Milei sigue generando polémica hasta en vacaciones.

Ahora el libertario se cruzó -con insultos incluidos- con el dirigente de izquierad Marcelo Ramal. Fue durante un móvil que le hizo el canal Crónica TV en San Bernardo, donde el excéntrico economista protagoniza una obra de teatro veraniega.

La discusión que intentaba ser sobre economía tuvo un tono agresivo desde el principio y terminó con Milei sacado insultando a la conductora del programaal tildarla de "roñosa" y gritándole a Ramal: "¡La tenés adentro, boludo!".

Todo comenzó con un móvil desde la playa argentina, donde entrevistaban a Milei y el economista empezó a enojarse luego de una consulta que no le cayó bien. En ese momento intervino Ramal, lo que desató aún más la furia del mediático.

"Marcelo Ramal tampoco sabe nada, yo lo conozco a Marcelo, no me vengan… y si querés que hable con Ramal este no es el contexto. Esto no es un debate, Marcelo vos de estas cosas no sabés… Yo diseñé contratos en 50 países del mundo, entonces yo no voy a discutir con vos porque vos no sabés de estos temas. Decir eso es un disparate. Poneme a discutir con alguien que sepa. No me pongas a discutir con alguien que no sabe".

Al mismo tiempo, el dirigente de izquierda retrucaba: "Vos que atacás al Estado bobo, por qué no decís le paga a las gasíferas 7,5 dólares cuando el gas vale 3,5 dólares. Si el Estado subsidia a las empresas de gas, estás chocho. Sos un liberal que apoya al Estado cuando subsidia a las petroleras y los bancos. Sos un crítico trucho del Estado. Te pusiste nervioso porque te desenmascaré, sos trucho".

Inmediatamente Milei respondió: "Ramal vos no sabés de estas cosas, no voy a debatir con vos porque no sabés de economía porque sos marxista. Si supieras de economía no serías socialista. ¿Por qué no se dedican a hacer cosas serias? Bien de zurdo pedorro. Andá a estudiar economía en serio. ¿Por qué no se van a cagar? ¿Para ser buen economista hay que ir a hacer quilombo y tirar piedras en el Congreso y esas pelotudeces que hacés vos Ramal? Andá a estudiar teoría económica. Lo que estás diciendo es una pelotudez, ignorante".

En ese momento, los periodistas en el estudio intentaron calmar los ánimos, pero Milei terminó la entrevista agrediendo a la conductora e insultado a Ramal: "Sos una roñosa, porque me hacés una trampa para ponerme a discutir con un pelotudo que nos sabe. Ramal la tenés adentro, boludo".