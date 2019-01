Habló la hermana de Thelma Fardin: "Estoy segura que Juan Darthés no la violó"

Carla Lescano, la media hermana de Thelma Fardin, habló en una nota con periodista Mario Thibault en Radio del centro 99.9 y desacreditó a la actriz.

Hace unos días, el abogado de Juan Darthés, Fernando Burlando, había hablado sobre una testigo que desmentiría a Thelma Fardin en su denuncia. Y hoy se conoció el audio de una entrevista realizada a la media hermana de la actriz en la que asegura que no le cree a Thelma. "Estoy segura de que Darthés no la violó ", dijo Carla Lescano en la nota radial del dial 99.9.

En tanto, sigue desarrollándose la investigación por la denuncia de violación que Thelma Fardin le realizó a Juan Darthés.

Carla Lescano, quien dijo ser la hermana (por parte de madre) de la actriz, puso en duda los dichos de Thelma.

En la entrevista realizada por Mario Thibault en Radio del centro 99.9, Lescano reveló que ella fue abusada por el padre de Thelma, y que por eso su madre perdió la tenencia. "Cuando a mí me pasó, me revisaron hasta las uñas de los pies. Tengo miles de pericias y estudios hechos", expresó. "Es un tema delicado que lo dejé en el pasado hace mucho tiempo. Quiero estar al margen de esto pero tampoco quiero que mientan".

"Thelma se quiso suicidar y tiene problemas psiquiátricos", arrojó Lescano y añadió: "Yo no sé si hubo alguna situación, porque la verdad que a mí me dejó un poco sin argumentos Darthés cuando salió a decir que había sido ella la que lo quiso avanzar, por lo que evidentemente una situación hubo, pero estoy segura de que Darthés no la violó".

Parece que ahora está de moda decir "'hola me violaron hace 10 años, salgo a decirlo ahora y esta buenísimo", agregó la joven en el ciclo radial que emitirá una segunda parte de la entrevista el sábado 12.

Tras esta noticia, Karina Iavicoli, la periodista de Los Angeles de la Mañana, se comunicó con Sabrina Cartabia, quien rápidamente salió a apoyar a su defendida: “Hable con la doctora, Sabrina Catibia, que es la abogada de Thelma y ella me dice ‘es muy doloroso que la hermana no la apoye. Eso no es prueba en un proceso, las creencias que ella pueda tener. Hay pruebas testigos (en favor de Thelma). A nosotros no nos sorprende el testimonio. La hermana tiene un dolor muy grande porque el papá de Thelma la violó. Sabíamos que esto podía pasar”, informó la periodista, leyendo el mensaje de WhatsApp que le envió Cartabia.