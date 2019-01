Miguel Pichetto: "Roberto Lavagna es un gran candidato"

l senador por el Partido Justicialista Miguel Pichetto coincidió con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, acerca de Roberto Lavagna

El senador por el Partido Justicialista Miguel Pichetto coincidió con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, acerca de Roberto Lavagna. Dijo a La Nación: "Yo no lo coloco en un rango de asesor de Economía o ministro. Es uno de los recursos humanos y uno de los activos más importantes que tiene Alternativa Federal y es presidenciable".

De esta manera opinó que Lavagna fue fundamental en la recuperación de la economía del país tras la crisis de 2001. Y disparó: "Creo que es un gran candidato".

"No sirve el concepto de la unidad vacía subordinada a la expresidenta", dijo en relación a los dichos de Agustín Rossi que busca una oposición unida con el fin de superar a Mauricio Macri.

"No voy a estar en un proceso si lo conduce Cristina y no creo que eso sea la solución para la Argentina". Para él, el kirchnerismo es una etapa superada y excesivamente larga. "Hay que construir desde el peronismo una alternativa diferente y un programa político-económico más ligado al centro nacional".

En el día en que la Justicia condenó a la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, a 13 años de prisión por desvío de fondos públicos, el senador por el Partido Justicialista Miguel Pichetto, tras reconocer que no conoce la causa, opinó: "En lo personal nunca me gustó el perfil, el estilo ni la forma de trabajo de la Tupac Amarupero la pena me parece un poco excesiva dado que es de cinco años más que la mínima por homicidio. Me parece un poco alta".

De todos modos, se alejó del kirchnerismo que dice que es una "presa política", y opinó: "Yo no hago esas calificaciones. Creo que hay hechos que deben ser investigados y acá interviene un tribunal".

Además, habló de la Justicia en la Argentina y la describió como "instantánea y mediática" porque, para él, "no permite hacer valoraciones de contenido jurídico profundo". Sumado a esto, criticó el uso que se hace de la prisión preventiva, a la que consideró "un exceso del Poder Judicial" que muchos jueces utilizan como "una forma de prueba anticipada". Y adelantó: "Mañana puede ser aplicados a este gobierno porque la Argentina es circular".

"No veo y no es conveniente que un fiscal de primera instancia tenga hackeado permanentemente a un presidente de la Nación", dijo, y explicó que, para él, "la competencia y la investigación de un Presidente deberían estar en la esfera de la Corte. El acusador del Presidente debería ser el Procurador General y la Corte debería ser el tribunal que juzgue su conducta".

"Los Presidentes los aplauden en el Congreso cuando asumen y, cuando terminan su mandato, van por Comodoro Py", sentenció al criticar que se hacen muchas denuncias sobre actos de gobierno, como son las causas por la firma del memorandum con Irán y la del dólar futuro. "Hay una mirada de desprecio sobre la política".

También se refirió a las medidas de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. "Ha hecho lo que puede en un contexto de inseguridad cada vez más creciente. Las medidas son efecto y humo".