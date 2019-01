Jeff Bezos: cuánto le costará su infidelidad al "hombre más rico" del planeta

Bezos fundó Amazon en 1994, poco tiempo después de casarse con MacKenzie. Si no firmaron un acuerdo prenupcial, deberá reeembolsar el 50% del dinero

El futuro de la fortuna de Jeff Bezos, considerado actualmente el hombre más rico del mundo, con más de u$s148.000 millones, sigue siendo una incógnita,



Sin embargo, su situación podría modificarse abruptamente en el transcurso de los próximos meses.



Luego de 25 años de casados, y cuatro hijos, la pareja formada por el fundador de Amazon y su esposa MacKenzie Bezos, decidió poner fin al matrimonio. Esto sucedió luego de que trascendieran los rumores sobre infidelidad por parte del emprendedor.



Bezos fundó Amazon en 1994, poco tiempo después de casarse con MacKenzie.



Por tal motivo, si Jeff no firmó ningún tipo de acuerdo prenupcial, y en caso de concretarse finalmente el divorcio, deberá reeembolsar el 50% del dinero que obtuvo gracias a Amazon durante todos estos años y transformará a su exesposa en la mujer más rica del planeta, según informa InfoTechnology.



En el momento en que se haga efectivo el divorcio y se cumplan los pronósticos de repartición de bienes, MacKenzie, novelista autora de ‘Traps. Four Women. Four Days. One Chance” se convertirá en la mujer más rica del mundo, con una fortuna que rondará los u$s77.422 millones.



Hasta el momento que se concrete la separación del matrimonio Bezos, el ranking de los divorcios millonarios de la historia seguirá siendo encabezado por Dmitri Rybolóvlev, presidente del club de fútbol AS Mónaco.



Según la revista Forbes, Rybolóvlev se mantiene en la primera posición desde hace varios años luego de abonar 3.270 millones de euros (unos u$s3.723 millones) a la que fuera su mujer, Elena Rybolovlev.

Para poder hacer frente a la separación, el presidente de Mónaco debió vender la obra original de Leonardo Da Vinci, ‘Salvador Mundi’, subastada en Christie’s por u$s444 millones.



En su cuenta personal de Twitter, el emprendedor posteó: “Queremos que la gente conozca cómo transcurren nuestras vidas. Como nuestras familias y nuestros seres queridos saben, y después de un largo periodo de exploración, en el que hemos probado a separarnos, hemos decidido divorciarnos y continuar nuestras vidas por separado, como amigos”.