Yamil Santoro, un joven economista liberal dirigente de Cambiemos y que fue asesor de Horacio Rodríguez Larreta, tuvo una pelea muy fuerte a través de Twitter con el economista mediático Javier Milei.

Todo comenzó cuando Santoro comentó una declaración de Milei, que criticaba a los políticos por ser “un excremento”.

“Putear a todos no es una definición, al tomar posiciones así meten a todo en la misma bolsa. Indudablemente muchos políticos han contribuido de forma central a los problemas de la Argentina, pero no se sale con antipolítica sino ofreciendo algo mejor”, dijo Santoro en su Twitter.





A esto, Milei respondió: “Obviamente que mi visión no te gusta porque vos sos un parásito de mierda de la política. Sos un ser rastrero miserable y que como el caradura que sos te has presentado en el lanzamiento de Espert. Propio de la mierda humana que son los políticos. Vos sos parte del problema”.

Y así siguió el enfrentamiento:

Javier, tus puteadas me tienen sin cuidado. Objeté tu planteo hipócrita ajeno a la tradición liberal. Por otra parte, claro que fuimos al lanzamiento de Espert, trabajamos por el fortalecimiento del liberalismo en política más allá de que coincidamos o no en la estrategia.

Nosotros criticamos todo lo que hay que criticar, por otra parte no creo que la antipolitica nos haga bien como espacio ideológico. Por el contrario, estamos dónde estamos por falta de políticos liberales, este tipo de actitudes no contribuye a generar una solución estable.

PEDAZO DE MIERDA vos no tenés nada de liberal. Sos el típico sorete de la política. Por la mierda que sos no querés que se pierdan los privilegios a los que aspirás.

En el fondo es que vos sos un político de mierda más y que no querés perder los privilegios de casta. SORETE