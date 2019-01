Maduro bloqueó el acceso a Twitter e Instagram por los incidentes en Caracas

El observatorio de internet de NetBlocks -encargado de monitorear la libertad y las restricciones en la red- informó que el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó interrupciones y bloqueos a las redes sociales durante la rebelión de los militares y los posteriores incidentes ocurridos este lunes en Caracas.

NetBlocks recolectó evidencia técnica sobre las cuentas de Twitter e Instagram afectadas durante la represión que se sucedió en la capital de Venezuela, publicó Infobae.

"Las restricciones se observaron en el mayor proveedor de telecomunicaciones, CANTV, pero pueden estar presentes con otros proveedores", informó la ONG.

Además de Twitter e Instagram, el régimen chavista también golpeó la plataforma de YouTube, para impedir que los manifestantes mostraran al mundo los videos de la represión y la protesta social.

Sin embargo, Facebook parece estar fuera del alcance de la censura, hasta el momento.

"YouTube también parece estar parcialmente afectado, aunque las plataformas sociales como Facebook siguen estando disponibles al momento de escribir", indicaron desde NetBlocks.

