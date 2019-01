Críticas a Pol-Ka por registrar como marca "femicidios" y "No es no"

La productora asegura que son posibles nombres para proyectos en fase de producción que contarán casos como el de María Soledad Morales y Wanda Taddei

El feminismo, tanto en Argentina como en el mundo, generó miles de consignas grabadas a fuego, que identifican a estos movimientos, sus reclamos y reivindicaciones a nivel global.

Algunas de ellas tienen historias muy particulares. En el país una de las más conocidas es #Niunamenos, que surgió como consigna luego del asesinato de Lola Chomnalez en Uruguay. Se organizó entonces con ese lema una convocatoria de lectura en los jardines de la Biblioteca Nacional. Y luego se multiplicó en carteles, grafittis, remeras y en marchas multitudinarias el 3 de junio de 2015, tras el femicidio de Chiara Páez.

Por esa rica historia de construcción colectiva, ligada íntimamente a los derechos de las mujeres, generó un inmediato rechazo la circulación de la inscripción en el Registro de Marcas, a pedido de una productora audiovisual, de una consigna y un término instalados a fuerza de militancia feminista.

Pol-Ka, la compañía fundada por Adrián Suar, solicitó registrar como marca la palabra “Femicidios” y la frase “No es no”, consignas entrelazadas con los movimientos feministas.



En la base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que tiene el registro todas las marcas del país, figura que Pol-Ka inscribió “No es No” como marca el 6 de marzo de 2018, mientras que la solicitud por “femicidios” fue asentada el 2 de julio de 2018, recordó Infotechnology. En ambos casos, el registro de marca fue realizado en dos categorías diferentes, identificadas con el número 38 y 41.



“El registro de marca implica la explotación comercial de la misma. El alcance implica varía según la categoría en la que se registre. Existen 45 categorías, las primeras 35 son sobre productos y las últimas 10 son de servicio”, explicaron desde INPI a El Cronista.



La categoría 38 abarca las telecomunicaciones y la categoría 41 los servicios cuyo propósito sean la diversión y el entretenimiento de personas, incluidos los programas de radio y televisión. Todos los nombres de las series de Pol-Ka fueron registrados en el INPI con estas dos categorías.



“El INPI suele tardar 14 meses en expedirse sobre el rechazo o la aprobación. El costo del trámite es $1700 y en caso de aprobarse, la licencia es por 10 años. Sin embargo, de acuerdo a la ley de marcas, no se pueden registrar palabras de uso cotidiano”, explicaron desde INPI.



Al ser consultados al respecto, fuentes de Pol-Ka le dijeron a El Cronista que tanto “Femicidios” como “No es no” son los posibles nombres de uno de los proyectos que está en fase de producción. “Cuando hay una idea, el director de contenido registra los nombres. Si tenes una idea y no tenés el nombre, no podés avanzar. Es algo totalmente normal”, señalaron. También aseguraron al medio que la difusión de esta información responde a una "campaña de desprestigio".



Desde la productora argumentaron al medio que el proyecto televisivo busca relatar casos reales de femicidios, como el de María Soledad Morales o el de Wanda Taddei, aunque por ahora está en stand-by. “Se están tramitando los permisos legales y no tiene fecha de lanzamiento por el momento”, indicaron.

Vale la pena recordar que además "Noesno" fue una expresión utilizada por la actriz Calu Rivero en la carta con la cual hizo pública su denuncia por abuso contra el actor Juan Darthés, hechos que habrían ocurrido durante la filmación de la tira “Dulce Amor”.



Con esta consigna escrita en una cartulina blanca, Calu Rivero marchó el 8 de marzo de 2018 en la movilización de cierre del segundo paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans.



Por su parte, Adrián Suar mantuvo su apoyo por el actor, a quién sostuvo como protagonista de la serie Simona, hasta que se conocieron nuevas denuncias contra Darthés como fue el caso de otra actriz Thelma Fardin.