Audio del mensaje que el futbolista Emiliano Sala envió desde la avioneta antes de desaparecer

El delantero argentino tuvo una conversación con un futbolista amigo desde la avioneta que se encuentra desaparecida. Esto fue lo que le dijo

Antes de despegar, el delantero argentino Emiliano Sala, le escribió a un amigo y le dijo que estaba procupado. Ese amigo fue Diego Rolán, futbolista uruguayo, quien lo dijo en una entrevista con el programa radial Las Voces del Fútbol. "Yo recibí un mensaje que Emiliano le había mandado a uno de sus amigos de Argentina y él estaba muy asustado. Predijo todo lo que pasó", reveló Diego Rolán.

"Estoy en shock. Esto fue antes de salir. Emiliano dijo que estaba medio asustado por el avión y que si no lo encontraban ya sabían por qué", señaló el jugador del Leganés de España, que compartió equipo con Sala en el Girondins de Bordeaux.

Audio completo que envió Salas durante el vuelo:

"Hola hermanitos ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas y cosas y no termina más, no termina más. Así que nada muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff loco que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con le nuevo equipo a ver qué pasa. Así que… ¿cómo andan ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo que tengo".

Cómo sucedieron los acontecimientos

El avión privado que trasladaba al futbolista argentino entre Francia y Gales para incorporarse a Cardiff, su nuevo equipo, desapareció el lunes a la madrugada en la zona del Canal de la Mancha.

Sala, santafesino, de 28 años, viajaba junto al piloto de la avioneta Piper PA-46 Malibu desde Nantes, Francia, hacia Cardiff, Gales, y durante el viaje perdió todo tipo de contacto cerca del faro de Casquets a unos 12 kilómetros al noroeste de Alderney, la más septentrional de las islas del Canal de la Mancha.

Durante las intensas tareas donde se utilizaron "múltiples activos aéreos y marítimos" y que abarcó 1.155 millas cuadradas (cerca de 2.800 kilómetros cuadrados) se encontraron con distintos objetos flotantes pero no pudieron confirmar si eran de la aeronave desaparecida.

A su vez, las autoridades aseguraron que si la avioneta se estrelló en el mar, tal como se especula, las posibilidades de supervivencia son mínimas.

Sala había firmado contrato con Cardiff, equipo de la liga Premier inglesa, el sábado y a bordo de la misma aeronave había regresado a Nantes para despedirse de sus compañeros de equipo.

El santafesino se había convertido en la contratación más cara de la historia de Cardiff City que decidió realizar la operación para reforzar la ofensiva del equipo que pelea por la permanencia en el torneo inglés.

El lunes estuvo en el entrenamiento de Nantes, club que recibió cerca de 20 millones de euros por el pase, y publicó su última foto en sus redes sociales junto al plantel del equipo francés en donde llevaba doce goles en 19 partidos de la liga 1.

A las 19.15 de Nantes partió nuevamente a bordo de la avioneta y tras dos horas de vuelo debía aterrizar en Cardiff para pasar la noche y estar el martes en el primer entrenamiento en su nuevo club.

Una hora después del despegue las autoridades aeronáuticas confirmaron la desaparición del avión que había alcanzado una altura de 5.000 pies pero cuando se perdió el contacto había descendido a 2.300.

La noticia sacudió a todo el mundo del fútbol y los mensajes se multiplicaron desde las primeras horas del lunes.