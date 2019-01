El Gobierno criticó la consulta popular en La Rioja: "Fue un proceso muy manoseado"

El plebiscito habilitó la re-reelección de Casas, aunque hay cruces con la oposición por la interpretación de la Constitución provincial

El Gobierno cuestionó la consulta popular en La Rioja que le permitirá al mandatario provincial, el peronista Sergio Casas, competir por un tercer mandato. "Es un proceso muy manoseado", consideró el ministro de Justicia Germán Garavano. "Es una cosa muy cuestionada, que afecta a nuestra democracia", afirmó.



En la consulta solo votó un 44% del padrón. El "Sí" consiguió el 25,27% y el "No" el 17,90%, con el 98,9% de las mesas escrutadas. Además de 0,42% de nulos, 0,04% recurridos y 0,32% en blanco.

El peronismo local argumenta que la consulta, al no haber sido rechazada por el 35% del padrón, permite la re-reelección del gobernador. Mientras que en Cambiemos consideran que según la Constitución provincial la decisión debe ser aprobada por el 35% de los votantes, por lo que volverán a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia.



El artículo 84 de la Carta Magna de La Rioja determina: "Toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba".



El funcionario se pronunció a favor de las alternancias: "Todos somos reemplazables, ahí está la fortaleza de la democracia, es una pena", afirmó. Dijo también que se trató de "un proceso muy manoseado y cuestionado", en una entrevista a radio La Red.



En la previa el presidente del Tribunal Electoral provincial Luis Brizuela dijo en diálogo con TN: "La Constitución de La Rioja exige que para que la enmienda sea rechazada hace falta que más del 35% del padrón electoral no la apruebe, algo que no sucedió".



Desde la oposición local el senador Julio Martínez, legislador de Cambiemos y Fuerza Cívica Riojana, dijo que los seguidores de Casas "seguramente querrán interpretar este resultado a favor de ellos, pero más allá de que la quieran vender, hoy perdieron". "Esta maniobra (por la consulta) quedó deslegitimada", afirmó.



Será la segunda vez que la oposición recurrirá a la Corte tras el fallo del viernes pasado del máximo tribunal que rechazó el amparo que presentaron, en una resolución a la que se llegó después de recibir un dictamen de la Procuración General que consideró que el conflicto debía resolverse en el ámbito de la justicia riojana. El fallo fue firmado por mayoría, con el respaldo de Elena Highton, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y la disidencia del presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz.