Periodistas de La Nación repudiaron el editorial de su diario

Trabajadores del medio se reunieron en la redacción para sacarse una foto en la que mostraban su rechazo a la editorial "Niñas Madres con mayúsculas"

Trabajadores del diario La Nación se mostraron disconformes con una columna de opinión que publicó el medio en el que trabajan y por ello publicaron una una foto con carteles que decían “Niñas No Madres”.

El editorial, publicado en la edición del viernes bajo el nombre "Niñas madres con mayúsculas", narra dos casos de niñas embarazadas, una abusada sexualmente y otra por decisión "propia", que tuvieron sus hijos a pesar de que sus madres les sugirieron no hacerlo.

"Admiración hacia las niñas madres, madrazas por cierto. Tristeza para las 'abuelas abortistas' que felizmente no lograron su criminal propósito", decía en el editorial.

También hace una defensa del hecho natural de ser madres, oponiéndose a los "pañuelos verdes", que es el símbolo de la lucha de género en ese país, que apoyan la legalización y la gratuidad del aborto.

Para mostrar su repudio a esta posición, la redacción se reunió en la propia redacción del diario y se sacaron una foto en donde mostraban que no estaban de acuerdo con esa postura.

Ya previamente algunas periodistas habían estado subiendo tweets en contra del editorial "Niñas Madres con mayúsculas".