Fernado Bravo, duro con Víctor Hugo: "Convirtió un modelo de radio en un modelo propagandístico"

El periodista habló sobre la relación personal y laboral que tuvo con el ex relator uruguayo, de quien lo separa la visión política

El periodista Fernando Bravo dio detalles de la fría relación que tuvo con Víctor Hugo Morales mientras compartieron emisora de radio.

En este marco, afirmó que el ex relator uruguayo "convirtió un modelo de radio en un modelo propagandístico".

Bravo habló sobre el vínculo profesional que lo unía a su colega en una entrevista La Nación.

“Yo no soy un analista político. Yo soy un tipo que a veces gotea. Hay programas que no opino nada porque no se da. Y hay otros programas donde digo tal cosa. Esas críticas llegan y de pronto te catalogan y te colocan en un determinado lugar. Y con el kirchnerismo de eso no volvías. En esos tiempos, el contraste con Victor Hugo Morales era muy grande", recordó Bravo.

Además, el reconocido conductor contó cómo se vivía la grieta también entre sus audiencias: “Había una audiencia que iba y venía. Y había un resabio de audiencia que quedaba desde la mañana y que era muy fanático de la postura de Victor Hugo y era muy en contra de la postura que podíamos tener nosotros”.

“No se hizo más el pase con Víctor Hugo porque era falso. Los gestos de cordialidad que podíamos tener ahí no se daban en el pasillo. Cuando nos cruzábamos, él salía del estudio y yo entraba, en un pasillo estrecho que tiene Continental, y ni siquiera nos saludábamos”, añadió Fernando Bravo.

Sobre su relación con Morales, explicó: “No éramos amigos, éramos colegas, conocidos. Cuando llegué a la radio fui bien recibido por él, teníamos un gesto de convivencia mínimo. Yo creo que fue el mejor relator deportivo que tuvo el país y es un profesional extraordinario”.

“Pero no coincido con lo que piensa y en cómo enfocó su defensa de la causa y del régimen. Convirtió un modelo de radio en un modelo propagandístico. Sin reconocer nunca ninguna falla. Como le pasó a todos los periodistas que están enrolados en el kirchnerismo y que hoy por hoy lo siguen defendiendo. No reconocen ningún error”, concluyó Bravo.