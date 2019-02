Hallaron el avión de Emiliano Sala: así confirmaron la noticia

El avión que transportaba a Emiliano Sala y que desapareció hace trece días mientras recorría la ruta entre Nantes y Cardiff fue hallado este domingo en el fondo del Canal de la Mancha, sin conocerse aún datos sobre la integridad del futbolista argentino.

Según anunció David Earns, el investigador que fue contratado por la familia de Sala a partir de aportes económicos externos, "los restos del avión Piper PA-46 Malibu, matrícula N264DB, fue localizado temprano esta mañana (hora inglesa) por el FPV MORVEN", la embarcación privada que formaba parte del equipo.

"Como se acordó con la Oficina de Investigación británica sobre accidentes aéreos (AAIB), el barco privado trasladó las coordenadas al público GEO OCEAN III para identificar visualmente el avión con el uso de la tecnología", explicó el especialista.

"Las familias de Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson han sido notificadas por la Policía. La AAIB estará haciendo una declaración este lunes. Esta noche nuestros únicos pensamientos son con las familias y amigos de Emiliano y David", agregó Earns.

