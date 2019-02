Video: McDonald's pierde su icónica marca Big Mac y Burger King se burla

En Burger King de Suecia publicaron en ofertas de hamburguesas en donde cambiaron los nombres de sus combos por frases que aludían a su competencia

Nombrar a Big Mac es nombrar a una de las hamburguesas icónicas de McDonalds’s. O por lo menos, lo era hasta hace poco tiempo.



Hace solo unas semanas, la cadena de comidas rápida perdió la batalla legal por los derechos para utilizar en forma exclusiva su nombre, lo que provocó que su máximo rival, Burger King, se burlara de ellos.

Bajo el título "No es un Big Mac", en Suecia publicaron en sus carteles ofertas con combos de hamburguesas de Burger King, y en donde cambiaban los nombres de sus combos con frases como: "como un Big Mac, pero realmente grande", "la hamburguesa que Big Mac desearía haber sido", "como un Big Mac, pero más jugosa y más sabrosa" y "cualquier cosa excepto un Big Mac".

Te puede interesar Hallaron un cuerpo entre los restos del avión en el que volaba Emiliano Sala

"Delicias del capitalismo" publicó un usuario en su cuenta de Twitter junto a la foto de los combos que se burlan de Mc Donald´s.



Todo comenzó hace cinco años, cuando la cadena irlandesa Supermac's solicitó el registro de la marca "Supermac" para una de sus hamburguesas, para así expandirse por todo Europa.



En ese entonces, McDonald's no estuvo de acuerdo ya que "Supermac" se podía confundir con "Big Mac", por lo que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) dio la razón a la multinacional estadounidense por las similitudes existentes entre ambas marcas, que podían generar "confusión en una parte del público".



Pero en 2017, los irlandeses pidieron la revocación de la protección sobre la denominación comercial "Big Mac", señalando que Mc Donald's "registra nombres que simplemente almacena para usar contra sus futuros competidores".

Ahora, la EUIPO admitió la solicitud de Supermac's y falló a favor de ellos, permitiendo que otras compañías de comida rápida utilicen el nombre de "Big Mac" en Europa.