Avión de Emiliano Sala: "No fue un accidente sino un acto criminal"

El piloto argentino Jorge Polanco explicó que el vuelo de la tragedia del futbolista "no se puede entender sino como una locura del piloto"

El experto en aviación y piloto Jorge Polanco dio su visión sobre la tragedia del futbolista Emiliano Sala. El exporto sostuvo que "es un despropósito volar en altura y con mal tiempo en un avión monomotor. Lo que hizo el piloto es casi un acto criminal y lo que no sabemos es quién lo presionó para que volara en esas condiciones".

Se refirió así a David Ibbotson, quien según informó en Londres el diario The Sun, estaba endeudado por lo que trabajaba además como DJ y plomero para financiar su pasión por los aviones. "Siempre pensé que era mejor plomero que piloto", confió un amigo suyo al diario inglés.

"La vida de ese chico por cuyo pase pagaron 18 millones de euros y después 'pijotearon' unos dólares mandándolo en ese avión. Esto no es un accidente, es un acto criminal", evaluó este lunes en diálogo con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio.

Se trató de un Piper PA-46 Malibu, con capacidad para cinco personas. La aeronave tenía un motor, era manejado por un solo piloto y estaba equipada con turbohélice. Su matrícula N264DB y esa serie se fabrica desde 1980. Alcanza una velocidad superior a los 400 kilómetros por hora.

Te puede interesar Hallaron un cuerpo entre los restos del avión en el que volaba Emiliano Sala

Polanco explicó que "cuando uno vuela sobre una extensión de mar, de noche, con zonas de congelamiento, sobre el mar, es una barbaridad. Hay que volar con reactores mejores o hélices. Hacerlo con un avión tan pequeño no se puede entender sino como una locura del piloto. No sabemos si sabía volar o no con instrumentos, pero sí tenía la obligación de saber que podía sufrir formaciones de hielo".

"No sabemos, pero lo más probable es que por la gran cantidad de hielo el avión se haya paralizado", arriesgó. Señaló que "el problema no es la falta de capacitación del piloto, sino que nadie controló que lo fuera; nadie verificó nada". En este sentido, señaló a "la autoridad competente francesa, o británica".

Además, indicó que "se trataba de un avión que sirve solo para volar de día, sobre la Tierra y con Sol brillante".

También señaló que "el avión tiene matrícula estadounidense por lo que investigará tanto Estados Unidos como Gran Bretaña. Obviamente demostraron que no les interesó demasiado. En las condiciones en que estaba, no pudo haber tenido una sobrevida de más de 30 minutos", según publica MDZ.

"Esto genera una gran intriga, porque el avión volaba sobre la costa de Normandía, que está llena de restos de aviones que combatieron en el famoso 'Día D' de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual es complejo encontrar sus restos", concluyó Polanco.