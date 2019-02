La marihuana, o cannabis sativa, no es una droga peligrosa, según la OMS

El cannabis se encontraba en la categoría más restrictiva dentro de un tratado sobre estupefacientes. Plantean retirarla para explorar sus beneficios.

La sustancia cannabis sativa se encontraba en la categoría IV, la más restricitiva, dentro de un tratado sobre estupefacientes que databa de 1961. Ahora plantean retirarla para explorar sus beneficios terapéuticos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que se elimine el cannabis (así como la resina de cannabis) del listado más restrictivo de la convención sobre drogas de 1961, según un documento difundido en su página oficial.

Esta recomendación surge tras una evaluación científica que culminó en noviembre de 2018, en donde los expertos de OMS recomendaron en su informe final "eliminar el cannabis y el aceite de cannabis de la lista IV", la categoría más estrictamente controlada en el Tratado de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.

El comité señaló en esa oportunidad que la lista IV está integrada particularmente por "sustancias dañinas y con beneficios médicos limitados" y considera que mantener el cannabis "en ese nivel de control restringiría gravemente el acceso y la investigación sobre posibles terapias derivadas de la planta".

Te puede interesar Usuarios sorprendidos: compras realizadas en enero con la tarjeta Visa, aparecieron duplicadas

Los resultados de ese informe respaldan la carta que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, envió el último 24 de enero al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuya copia está publicada en la web oficial de la OMS.

Con esta carta, la OMS intentará que los 53 países que integran la comisión de estupefacientes traten la propuesta y la sometan a votación, durante el 62 Período de Sesiones de Naciones Unidas, unirá en Viena (Austria) en marzo de 2019.

El hecho de que el cannabis (la marihuana) aún se mantenga en esa lista, impide un acceso legal por parte de los pacientes que necesiten consumir estas sustancias para aliviar el dolor que sienten por algún tratamiento frente una enfermedad.

De acuerdo con el comunicado oficial del International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI), institución que reveló la carta de la OMS a Naciones Unidas, el ingreso del cannabis y de la resina de cannabis a esa lista "se debió a un enfoque parcial del cannabis motivado por motivos políticos en algunos países occidentales, en particular en los Estados Unidos, y no por razones científicas como lo exige esta convención".

Según el comunicado, ahora lo gobiernos está obligados a garantizar la disponibilidad adecuada del cannabis para fines terapéuticos. La decisión definitiva está en las manos de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, cuyos miembros votarán en su 62ª sesión a realizarse en marzo del presente año en Viena (Austria). (ANDigital)