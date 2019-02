Bezos acusó a un amigo de Trump de extorsionarlo con fotos sexuales

El CEO de Amazon y dueño de The Washington Post, Jeff Bezos, acusó de "extorsión y chantaje" al editor del diario National Enquirer y amigo cercano del presidente de Estados Unidos Donald Trump, David Pecker.

Bezos, el hombre más rico del mundo, es dueño del diario The Washington Post, al que Trump critica frecuentemente como parte de su cruzada contra los medios, a los que califica de "enemigos del pueblo" y contra las noticias falsas.

El periódico de Bezos hizo una de las coberturas más extensas del asesinato del año pasado del periodista disidente saudita Jamal Khashoggi, un colaborador de The Washington Post.

Trump se ha negado a criticar al príncipe heredero saudita Mohamed bin Salman, que ha sido acusado del asesinato.

El mes pasado, Trump atacó por Twitter a Bezos -a quien se refirió como Bozo- pareciendo aludir a la revelación de National Enquirer de que el millonario tenía una relación extramatrimonial con la ex presentadora de TV y periodista Lauren Sanchez.

"Qué pena oír las noticias de que Jeff Bozo ha sido derribado por un competidor cuya información, entiendo, es mucho más precisa que la información de su diario lobista, el Amazon Washington Post", tuiteó.

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands!