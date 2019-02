El paladio ya vale más que el oro y los ladrones de autos tienen nuevo objetivo: tu catalizador

El paladio es imprescindible para fabricar catalizadores y en ciudades estadounidenses y en Londres ya se registró un aumento en el robo de estos elementos

Está cambiando un paradigma. A principios de enero el paladio se convertía en el metal precioso más cotizado del planeta. Superó incluso al oro, por primera vez desde 2002. Su valor bursátil se disparaba por encima los 45.000 dólares el kilo.

Este suceso provocó que, en un inesperado giro de los acontecimientos, los ladrones cambien sus prioridades. En lugar de las joyas ahora cotizan mpas alto los catalizadores, publicó magnet.xataka.com.

Motivos

Hay un motivo por el que el paladio es tan valioso: es un elemento imprescindible para fabricar catalizadores, las piezas que permiten filtrar las emisiones de los motores de combustión y reducir su carga contaminante. Son ubicuos a todas las ciudades. Así que se convirtió en un potosí para los ladrones de todo el globo.

Según el WSJ, Chicago y en otras ciudades estadunidenses proliferan grupos organizados que caminan las calles por la noche y son capaces de arrancar varias decenas de catalizadores en un puñado de horas.

Son objetivos sencillos y poco arriesgados: siempre hay coches al aire libre y las piezas son exteriores, por lo que no hay que abrir el vehículo.

La policía de Londres también registró un aumento en el número de robos.

¿Por qué el paladio se volvió tan caro? Lógica de mercado: hay mucha demanda y poca oferta.

Las reservas de paladio son limitadas y se encuentran en un puñado concreto de países, como Sudáfrica y Rusia. A menudo se obtiene asociándolo con otros metales, como el níquel o el platino. El 80% del paladio va destinado a fabricar catalizadores.

Aunque no lo parezca la clave en este escenario es la contaminación. La lucha contra las emisiones ha provocado que los fabricantes redoblen sus esfuerzos en sistemas de escape más limpios. Y para ello necesitan más y más paladio. Los coches híbridos, por ejemplo, pueden acumular hasta 2 gramos de paladio en su catalizador. Una "mina de paladio" para los ladrones.

¿Cuán rentable es un catalizador? En Estados Unidos los desgüaces que no exigen identificación a sus vendedores llegan a pagar entre u$s200 y u$s400. El interés no reside en la pieza, sino en el paladio que contiene. Y es probable que el mercado negro se sostenga a corto plazo: no se espera que los precios del paladio caigan.

