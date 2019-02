Esta es la carta de una clienta a VW Argentina: "Soy la propietaria de esa unidad y estoy viva"

Una mujer protagonizó un choque en enero en el que su vehículo quedó destrozado y ella salió ilesa. Te mostramos la carta de agradecimiento a la compañía

Sabrina Fiorini es la usuaria de un auto VW Golf que envió una carta en estos días al fabricante en la Argentina.

Allí relata la historia de un choque que ella protagonizó durante enero, en la Panamericana. Su vehículo, que chocó a varios camiones, quedó destrozado. Sin embargo, ella salió ilesa.

Para demostrar su agradecimiento, la mujer envió una carta a las autoridades de VW Argentina, en donde quiso destacar el nivel de seguridad del auto.

Y además, le regaló las llaves del auto siniestrado al Departamento de Ingeniería de Pacheco.

Carta de la clienta de VM Argentina

Dirigida al ejecutivo argentino Pablo Di Si, presidente de VW Sudamérica, Autoblog accedió a una copia de la carta, la que replicamos a continuación:

Pablo, un gusto en saludarte. Te contacto puesto que siento la necesidad de agradecer (y es poco) a la marca Volkswagen y su modelo Golf 1.4 TSi DSG, el cual renové en noviembre pasado tan sólo por la fidelidad que me ha acompañado desde mi primera unidad adquirida allá por 2006 (Fox).



Nunca tuve un accidente o tragedia. No obstante, el pasado 27-01-2019 el destino cumplió con lo que tenía previsto para mí. Una tragedia con suerte. Claramente, el Golf y su extremo nivel de seguridad, salvaron mi vida en la Ruta 9. De acuerdo al relato del conductor del camión a quien choque de atrás, venía en zigzag a unos 130 km/h. Tocó con la trompa derecha su lado izquierdo al punto de romper sus cubiertas (todo documentado por la prensa de la zona).



Dos vueltas me hacen tocar a otro camión, costado izquierdo. Este último impacto hace una tercera y última vuelta por delante del parabrisa del camino principal y terminé sobre la banquina, con el auto totalmente destruido. Sin embargo, al abrir los ojos y dando gracias a Dios y todos quienes permitieron que pueda contar esta historia, incluida la perfecta seguridad de esta unidad Volkswagen.



Estoy entera. Simplemente, los dolores comunes al impacto de la salida de los airbags, presión del cinturón de seguridad y apoyacabeza. Ni un solo vidrio permitió que hoy tuviera de semejante accidente un recuerdo. Quiero felicitar, agradecer y honrar a esta marca por el trabajo que realizan pensando todo el tiempo no sólo en el confort, las líneas modernas, y detalles a destacar en otra nota sino, LA SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS.



No compré un auto. Invertí en una unidad que si bien me costó mucho como a cualquier persona de la media le costaría, salvó mi vida. Con otro auto, a la segunda vuelta en el aire, no contaba esta historia. Lo confesó el propio camionero quien habitualmente tiene la posibilidad de ver más de un suceso similar.



De la Sota tenía un auto de la competencia y, con un supuesto equipamiento sin antecedentes. Sin embargo, el impacto que recibió mi auto en relación a su choque., no guarda relación alguna. Quisiera acercar este mensaje a los máximos responsables puesto no solo existió un dios en mi tragedia. Tuve la suerte de saber elegir la marca que resguardaría mi vida y no me defraudó. Dicho por cualquier persona que presenció y vio fotos que compartiré con ustedes. Salí por la ventanilla entera y caminando. Gracias, Volkswagen. No tengo palabras para agradecerles. Ojalá el público pueda comprender el motivo por el cual, determinadas marcas (pocas en el actual mercado) trabajan pensando en resguardar apostando toda la tecnología necesaria que al momento de la compra nadie puede ver, pero es lo esencial. Estaría toda una noche agradeciendo esta nueva oportunidad de vivir sin ningún tipo de lesión (menor & mayor).



Soy la propietaria de esa unidad y estoy viva.