Longobardi, sin filtro: comparó al economista Javier Milei con Alex Caniggia

Durante el pase que realizan a la mañana en radio Mitre entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata, surgió el tema de lo que opinaba el periodista sobre Milei

Como todas las mañanas, Marcelo Longobardi conversó este martes durante unos minutos con Jorge Lanata cuando se hicieron entre ambos el pase de programas en la radio.



Fue ahí cuando la locutora de Cada Mañana, María Isabel Sánchez, la acusó (en tono humorístico) a Longobardi de haber criticado a Milei y le dijo: "Ríanse, pero él recauda y nosotros seguimos levantándonos a las 5 de la mañana".



Tras la afirmación de la supuesta pelea entre Longobardi con el economista Javier Milei, el conductor dejó en claro que eso no era cierto: "Yo no me peleé con nadie, hice un comentario nada más. La gente que grita no me gusta. Y segundo, no me gusta la gente que acepta conversaciones con gente a la que después le dice que no está en condiciones de discutir con él".



"No me banco más el griterío ni la discusión y menos en temas secundarios", afirmó.

Además, señaló que "me llama la atención el crecimiento astronómico de algunos personajes en Argentina".



Longobardi fue mucho más contundente al hacer una especie de comparación del economista con uno de los Caniggia. Según el periodista, Milei es "una especie de Alex Caniggia que sugería que todo el mundo era pobre. Este sugiere que todo el mundo es ignorante".



"Es un personaje igual, a mi me divierte", indicó Jorge Lanata, quien agregó que "habría que hacer un tribunal para estas boludeces, un tribunal para el espectáculo. Todas estas causas ocupan tiempo, empleados, papel. Debería haber un fuero de la farándula donde se maten todos. No puede entrar una causa así en un juzgado en serio".