Video del mal momento que vivió Brancatelli: "Sos una basura K, andá a comprar a la villa"

El periodista ultrakirchnerista, Diego Brancatelli, pasó un pésimo momento en un shopping.

"Sos una basura kirchnerista, andá a comprar a la villa", le dijeron entre otros insultos al panelista del programa "Intratables" que paseaba con su hijo de dos años en el centro comercial.

El violento episodio ocurrió en Unicenter cuando Brancatelli cuestionó a una mujer que criticaba el reclamo de un grupo de trabajadores contra la empresa chilena Cencosud, propietaria del shopping.

Así lo contó el propio periodista y difundió un video en su cuenta de Twitter.

Momento muy desagradable me tocó vivir hace instantes en @UnicenterArg Mientras estos trabajadores pedían x favor que cesen con los despidos, una señora "bien" empezó a los gritos a increparlos xq según ella "no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba" TEXTUAL. https://t.co/KbrdFpTPuX

Cuando intercedo y le digo "señora, por favor, están defendiendo sus puestos laborales" me reconoce y empezó a insultar. Me dijo de todo. Yo con mi bebé de 2 años en brazos. Obviamente q le contesté Y se enojó más. La siguió hasta la puerta del estacionamiento. La seguridad? Nada

Y agregó lo que ocurrió en el estacionamiento, con una señora y otro señor.

Ya en la puerta se sumó ooótro señor mayor. Otro señor "bien" que me decía: "vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda. vayanse a comprar a la villa. vagos de mierda. chorros" A él también le contesté pero a este lo grabé (me di cuenta tarde) pic.twitter.com/ZFlJCIpH4W

A mi no me van a callar.

Menos cuando hay compañeros luchando por llevar un plato de comida a su casa.

Esta sociedad está enferma

Existe gente de mierda como ésta, q le molesta la protesta xq interrumpen su paseo o quien cree q no podemos compartir un shopping c ellos x negros(?)