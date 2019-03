Advierten sobre Momo, el peligroso "juego suicida" que vuelve a circula por WhatsApp

Varios padres comenzaron a alertar sobre este tema. "No me lo contó nadie. Yo lo vi: mis hijos me mostraron un video donde aparece la figura de Momo", contó a Infobae Juliana, mamá de dos hijos de 6 y 8 años.

Al comienzo se ve un episodio infantil como cualquier otro, pero en medio del clip aparece la figura de Momo que, usando lenguaje ofensivo y violento, incita a los niños a lastimarse y hasta a terminar con su vida.