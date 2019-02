Natacha Jaitt antes de morir: "Si me muero, yo no me maté"

En más de una oportunidad la mediática había expresado que alguien podría acabar con su vida luego de que hablara sobre la prostitución en el fútbol

Tiempo antes de morir Natacha Jaitt había hecho duras afirmaciones sobre quienes podrían terminar con su vida si le pasaba algo.

En abril del año pasado la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) había allanado el domicilio de Natacha Jaitt en una causa por supuesto espionaje, luego de que la actriz, modelo y conductora pusiera en evidencia su romance con Diego Latorre y de que hablara sobre la prostitución en el fútbol.

Tras esos allanamientos en su casa Natacha Jaitt se había mostrado furiosa, y había expresado que podrían asesinarla. De hecho, en más de una oportunidad la mediática había expresado que alguien podría acabar con su vida, expresiones que ahora cobran especial interés tras su muerte.

"Pasé por un allanamiento cuando estoy salvando chicos. Si trabajo para la SIDE… ¿Tengo que comerme esto? Por favor… se cae de maduro. Amenazaron a mi familia de muerte. No soy wonder woman, viejo. Estoy sola, no estoy protegida por ningún sistema judicial. ¿A nadie le importan los chicos?

"Voy a levantar todo y me voy a ir. Este país no me da garantías de nada. Y si me muero, yo no me maté, no me suicidé, nada. Quiero que sepan que fue esta mafia. Y a mis hijos les quedó una madre que luchó hasta el final", había declarado en esa oportunidad ante la prensa.

Este sábado a la madrugada Natacha apareció sin vida en un salón para fiestas del partido de Tigre, a donde fue para mantener una reunión por una serie de eventos a realizar con el dueño del lugar. Había ido acompañada por un amigo. La encontraron desvanecida sobre una cama, y al llegar la Ambulancia confirmó que estaba muerta.