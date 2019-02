Videos: los spots de Cambiemos donde siempre visitan "por sorpresa" a la misma mujer

En un video se ve a Vidal dialogando "espontáneamente" con una señora de un barrio humilde, pero es la misma que había participado en otras propagandas

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, suele realizar spots acercándose por sorpresa a personas humildes.

Sin embargo, observando diferentes casos, se descubrió que la persona es siempre la misma.



Las coincidencias se descubrieron el domingo pasado, cuando Vidal subió en distintos formatos a sus redes sociales la visita que realizó a una mujer humilde del municipio de Escobar. El encuentro se intentó mostrar como una "sopresa" de parte de la funcionaria.



Allí la anfitriona, en su casa de chapa, le dice a la gobernadora que se alegra de que este Gobierno diga la verdad. "Hace cuatro años que vivo en un país realista... ahora sí puedo decir que hace cuatro años que vivo en la realidad, que me están diciendo la verdad", sostiene.



"Yo creo en ustedes, creo ciegamente", continúa la entrevistada, aunque luego aclara que está desocupada y que sus hijos salen a buscar trabajo pero no consiguen.



También asegura que "todo el mundo" cree que a los pobres se los puede comprar. "Al pobre denle convicciones, denle un fundamento. Díganle 'vas a ver que al final del camino tus hijos, tus nietos, van a estar mejor de lo que vos estuviste'", apunta, y concluye: "Ustedes van a lograr que mis nietos vayan al colegio, que no se preocupen por el desayuno".

Sin embargo, a las pocas horas de que el spot se hiciera viral, distintos usuarios descubrieron que la misma mujer había sido "sorprendida" por otros miembros del Gobierno.



Ya había estado en un video de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y del actual director del Insituto Nacional de la Juventud, Pedro Robledo.

No se nota casi nada ???" pic.twitter.com/gs2mYYosfr — Juan Amorín (@juan_amorin) 24 de febrero de 2019





Según informó Página/12 la mujer se llama Patricia Erazo y maneja un comedor popular en su barrio. Además, en el archivo de medios de comunicación de la zona se la puede ver en actos de campaña de la alianza oficialista Cambiemos.

Al ser consultada por esto, Erazo aseguró que no sabía que la gobernadora iba a pasar a visitarla. Además, sostuvo que tiene un cartel del Ministerio de Desarrollo Social para que los vecinos vean que el Gobierno "ayuda cuando hacés algo bueno".