Detectan rastros de herbicida en cervezas y vinos populares

Si bien los niveles hallados en las bebidas no son de riesgo, se trata del glifosato, un pesticida que podría llegar a ser cancerígeno de acuerdo a la OMS

Un reciente informe descubrió la presencia de herbicida en 19 de los 20 vinos y cervezas que fueron examinados y que son de distribución internacional.



Realizado por el grupo de protección al consumidor PIRG, el estudio encontró rastros de glifosato, un producto químico desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, incluso en cervezas orgánicas y vinos elaborados con ingredientes que nunca deberían haber sido expuestos a este pesticida.



Si bien la investigación reconoce que los niveles de la sustancia química detectada no supera los estándares de seguridad, el glifosato podría ser cancerígeno, según datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es parte de la Organización Mundial de la Salud.

En Estados Unidos, el herbicida "Roundup" del grupo Monsanto/Bayer, que contiene glifosato, se enfrenta nuevamente a la justicia desde el lunes ya que un californiano acusa a este herbicida de haber contribuido a desarrollar su cáncer.



"Los niveles de glifosato que encontramos no son necesariamente peligrosos, pero siguen siendo preocupantes debido a los riesgos potenciales para la salud", dijo US PIRG a EE.UU. Heineken y Samuel Adams.

El Centro Nacional de Información sobre pesticidas informó que el glifosato se encuentra en más de 750 productos disponibles a la venta en los Estados Unidos. Este herbicida ha aparecido en varios otros productos alimenticios tanto en Estados Unidos como en Canadá en el último año, incluyendo el cereal Cheerios y Quaker Oats.



La concentración más alta que se encontró de glifosato fue en el vino merlot de Sutter Home de 2018 que llegó a 51.4 partes por billón o ppb. En cuanto las cervezas, la marca de Hong Kong llamada Tsingtao tuvo la mayor cantidad con 49.7ppb, mientras que la cerveza estadounidense Coors Light tuvo 31.1ppb.



Estos son los niveles del herbicida que se encontraron en el informe:

Vinos



Sutter Home Merlot: 51.4 partes por billón

Beringer Estates Moscato: 42.6 partes por billón

Barefoot Cabernet Sauvignon: 36.3 partes por billón

Inkarri Estates Malbec: Certified Organic: 5.3 partes por billón

Frey Organic Natural Wine Blend: 4.8 partes por billón

Cerveza



Tsingtao: 49.7 partes por billón

Coors Light: 31.1 partes por billón

Miller Lite: 29.8 partes por billón

Budweiser: 27.0 partes por billón

Corona Extra: 25.1 partes por billón

Heineken: 20.9 partes por billón

Guinness Draught – 20.3 partes por billón

Stella Artois: 18.7 partes por billón

Ace Perry Hard Cider: 14.5 partes por billón

Sierra Nevada Pale Ale: 11.8 partes por billón

New Belgium Fat Tire: 11.2 partes por billón

Samuel Adams New England IPA: 11.0 partes por billón

Stella Artois Cidre: 9.1 partes por billón

Samuel Smith’s Organic Lager: 5.7 partes por billón

Francia en guerra contra el glifosato

El glifosato, elogiado por los agricultores por su eficacia y bajo costo, está bajo la lupa en Europa, particularmente en Francia.

Durante 40 años se han utilizado muchos productos químicos en los viñedos franceses, con la excepción de aquellos que producen vinos orgánicos, admiten los enólogos de allí.

Es por eso que este país, uno de los mayores productores de vino del mundo, se ha propuesto convertirse en el primero con viñedos libres de este herbicida.



El comité francés interprofesional de vinos AOP (CNIV) aceptó el reto lanzado el sábado por el presidente Emmanuel Macron sobre este poderoso herbicida, clasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Cuando miro los viñedos franceses, pienso que podemos ser el primero del mundo sin glifosato", declaró el mandatario francés durante la inauguración del Salón de la Agricultura, una cita anual que reúne a los profesionales del sector agrícola.



"Podemos avanzar muy rápido para salir del glifosato, aún más si el Estado nos ayuda", le respondió Jean-Marie Barillère, presidente del CNIV en una conferencia de prensa.



"Vamos a salir del glifosato, no hay ninguna duda, es lo que nos pide la sociedad, pero no sabemos cuándo", estimó, más prudente, Bernard Farges, presidente de la Confederación Nacional de Productores de Vino (CNAOC).



Jérôme Despey, que preside el consejo especializado en vinos del organismo público FranceAgriMer, estima que habrá "zonas olvidadas" en entre 20% a 30% de las 800.000 hectáreas de viñedos que cuenta Francia.



"Hay zonas muy inclinadas en las que resulta imposible ocuparse de los suelos con máquinas y en las que no hay más opción que utilizar herbicidas químicos para impedir la erosión de los suelos", explica.



Cita como ejemplo la región de Larzac, en el sur de Francia. "Si no se utiliza glifosato en esa región sería el fin de la viticultura", vaticina.



En un proyecto entregado a la presidencia, el sector vitícola se comprometió a reducir el uso del glifosato en un 50%. Farges estima que la transición será más rápida, 70% menos, según sus cálculos.



Grupos ecologistas como Greenpeace han pedido una completa prohibición del glifosato en Europa, pero Monsanto insiste en que el herbicida cumple con los estándares de la UE.