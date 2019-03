Día Internacional de la Mujer de 2019: Por la Igualdad y la Innovación

"Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio", es el tema del Día Internacional de la Mujer de este año.

El tema del Día Internacional de la Mujer de este año es "Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio". Esto coloca la innovación por parte de las mujeres y las niñas, para las mujeres y las niñas, en el centro de los esfuerzos para lograr la igualdad de género.

Desde el sitio oficial de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONUM) invitan a utilizar el hashtag #DíadelaMujer en las redes sociales para mostrar que se apoya a las personas innovadoras que están construyendo un futuro igualitario. De esta manera invitan a ser parte del cambio.

Explican que el logro de la igualdad de género en el mundo requiere de innovaciones sociales que funcionen tanto para hombres como para mujeres y que no dejen a nadie atrás. Desde la planificación urbana que se centre en la seguridad de la comunidad hasta plataformas de aprendizaje electrónico que lleven las aulas a las mujeres y las niñas, centros de cuidado infantil asequibles y de calidad, así como tecnología diseñada por mujeres para abordar los obstáculos persistentes que las limitan, la innovación puede impulsar la carrera por la igualdad de género hasta la meta para 2030.

El logro de la igualdad de género en el mundo comienza por asegurarse de que las necesidades y experiencias de las mujeres estén integradas en el propio origen de la tecnología y las innovaciones. Esto significa crear soluciones inteligentes que vayan más allá del reconocimiento de las disparidades de género y atiendan las necesidades de hombres y mujeres en plano de igualdad. Y finalmente, "requiere innovaciones que perturben el statu quo y presten especial atención a cómo se utiliza y se accede a la tecnología y quiénes lo hacen; innovaciones que garanticen que las mujeres y las niñas desempeñan un papel decisivo en las industrias emergentes", manifiestan desde la ONU.

¿Qué significa innovar? Desde la banca móvil hasta la inteligencia artificial o la Internet de las cosas, es vital que las ideas y las experiencias de las mujeres influyan por igual en el diseño y la aplicación de las innovaciones que configurarán las sociedades del futuro. Este video lo explica: