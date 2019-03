Carrió, sin filtro: "Guillermo Moreno llevó dinero al Vaticano" y "Pichetto comete un delito"

Elisa Carrió habló de "radicales sanos", del "dinero del Vaticano", las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación y Guillermo Moreno

Elisa Carrió habló de "radicales sanos", del "dinero del Vaticano", las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y Guillermo Moreno, de las elecciones en Neuquén, de Cristina Kirchner y el pedido de desafuero al punto de afirmar que "Pichetto está cometiendo un delito".



El jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Angel Pichetto, insistió la semana pasada en que no corresponde el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema desestimara un recurso de la legisladora contra el procesamiento con prisión preventiva que se le dictó por supuestos delitos derivados del Memorándum con Irán por la Causa AMIA.​



"Como dice la Corte, acá no hay sentencia definitiva", expresó Pichetto en declaraciones a la prensa . Según el senador, "no se llevó adelante el juicio ni se definió la responsabilidad penal sobre los hechos".​



En ese sentido, Elisa Carrió afirmó en TN que "corresponde el desafuero de Cristina Kirchner" ya que "está con prisión preventiva". En ese sentido, apuntó: "Si no lo hace hay una complicidad del Senado: lo que dice Pichetto está incurriendo en un delito".​



"Limpiar la argentina no es meter preso a 10 funcionarios, sino que es una estructura mafiosa que recorre el país; no solo con la droga sino también con el contrabando", dijo la titular de la CC en otro tramo del reportaje.



En ese punto, habló sobre el sistema de las DJAI que rigieron desde 2012 hasta 2015.



"Hubo mucha fuga de dólares porque con la DJAI se anunciaban importaciones que no venían; sacaban dólares pero la mercadería no venia. El negocio lo manejaba Moreno: de ahí el dinero que seguramente Moreno llevó a la Santa Sede", denunció Carrió en referencia al Vaticano.



La diputada de la Coalición Cívica dijo que la victoria de Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, "es muy bueno para Cambiemos" en tanto que el 26% que obtuvo Ramón Rioseco, el candidato K, "es el margen del kirchnerismo porque ahí estaban Cristina (Kirchner) y (Oscar) Parrilli".



El diputado nacional, Mario Negri (UCR), y el intendente de Córdoba, Ramón Mestre (UCR), competirán con listas separadas por fuera de la coalición Cambiemos en las elecciones provinciales del 12 de mayo, luego de haber fracaso los intentos de unidad promovidos desde la Mesa Nacional de Cambiemos para definir al postulante mediante comicios internos del próximo domingo.



Al respecto Carrió afirmó: "Mario (Negri) es un compañero de ruta por la república, es el que mejor mide y yo creo que ganamos igual. Yo estoy convencida que va a hacer una extraordinaria elección; él es decisivo para la construcción de una república en Argentina".



Y fue más allá: dijo que para la mayoría de los dirigentes del PRO y "para los radicales sanos" el candidato es Negri.



La líder de la Coalición Cívica denunció que "detrás de toda esta jugada para chantajear al presidente" está el 'Coti' Nosiglia: "Lo querían bajar a Negri para dominar el partido radical y pedir bancas y cargos".