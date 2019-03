Daniel Grinbank: "El fracaso de esta gestión es terrorífico bajo todo punto de vista"

Para el empresario artístico, "no hay manera de visualizar un futuro más venturoso que lo mal que se está hoy y además cree que "no hay un plan económico"

Daniel Grinbank, uno de los empresarios artísticos más importantes del país, criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri. "El fracaso de esta gestión es terrorífico bajo todo punto de vista", aseguró en diálogo con radio La Red.

Creador de varias radios y compañías que marcaron la cultura de las últimas décadas, Grinbank se convirtió en un analista de la realidad. Suele compartir sus impresiones en redes sociales, donde califica a la grieta como una "trampa" que le impide al país desarrollarse. "Con la grieta no tenemos salida", plantea.

Si bien no comulgó con las ideas con las que Cambiemos llegó al poder, aseguró que Macri generó una gran desilusión porque no "ha transformado nada". "Hoy estamos en el peor de los mundos", puntualizó.

En esta nota, sus frases más salientes:

– "El gobierno de Macri no ganó por un voto propio, ganó por el voto anti-Cristina. Y ante la falta de gestión y los sucesivos fracasos de todo lo que se intentó implementar, lo único que le queda como activo para mostrar a su electorado es el eslogan que yo llamo "nosotros o el cuco". Plantean permanentemente: "Cuidado que si no ganamos nosotros, viene algo peor y podemos ser Venezuela"".

– "Las dos caras son un sin futuro tremendo para el país".

– "El fracaso de esta gestión es terrorífico bajo todo punto de vista".

– "Estamos viendo algunos informes que indican que todavía no estamos viendo lo que sucederá. En el 2020, se entra a pagar la deuda y los servicios de la misma con intereses y capital: esto significa el 18% del PBI. De cada cinco pesos que se generan en la Argentina, uno va a para pagar la deuda".

– "No hay manera de visualizar un futuro más venturoso que lo mal que se está hoy, que es una sucesión de fracasos, no hay un plan económico".

– "Vemos que hay que tapar el dólar, entonces suben las tasas. Bajamos un poquito las tasas y sube el dólar. Las tarifas tienen que ir por donde van, pero damos cuotas para que electoralmente no se note tanto. Lo de este gobierno es un fracaso tras fracaso".

– "Desde las premisas que planteaba Macri y su gestión, sí, hay una desilusión, pese a no comulgar con los valores que el gobierno proponía. Estamos en el peor de los mundos. No ha transformado en lo estructural nada de la producción de la Argentina".

– "Yo hice una gira con Roger Waters recientemente y vi los costos que tenemos para ingresar mercadería de carga en aeropuertos, por vía marítima y por camiones. Somos más caros que Brasil, Chile y Perú. Eso nos quita competitividad".

– "Cuando uno ve lo que se determina como pseudo-éxitos del Presidente en la India, son todos productos primarios sin valor agregado. No se sale de esta descendiente y horrenda curva de no generar trabajo".

– "Me parece que no tienen una fórmula y lo único que tienen para decir es: "Cuidado que lo que viene es peor; somos nosotros o el cuco". De esa estrategia delineada por Durán Barba tenemos que salir".

– "Con Marcelo Tinelli tengo una relación de muchos años y me parece positivo (que se involucre en política). Es una persona sensibilizada por la situación. Él no ha definido de ninguna manera ir por un cargo, pero coincide con la visión de muchos políticos con los que hablo de que no están encontrando solución y en esta grieta el que pierde es el país".